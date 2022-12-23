亮・珠寶／佐藤健露肌肉man爆　配黑珍珠項鍊超時髦

▲佐藤健拍攝藝術寫真書《Beyond》露出精壯手臂線條，搭配MIKIMOTO M Code黑珍珠項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO官網）

記者陳雅韻／台北報導

男性佩戴珠寶不限隆重場合，近日以Netflix日劇《First Love初戀》人氣達到巔峰的男星佐藤健，在巴黎拍攝藝術寫真書《Beyond》時，即以白T恤搭配MIKIMOTO白色珍珠項鍊，而換上無袖上衣露出精壯的手臂線條時，則戴上黑珍珠項鍊展現魅力，陽剛造型配珠寶超時髦。

▲佐藤健佩戴的MIKIMOTO M Code系列黑珍珠墜鍊。（圖／MIKIMOTO提供）



佐藤健透露拍攝寫真書《Beyond》的動機，不想只是拍照，而是想透過與攝影師Mario Sorrenti的合作，創造一些可以在未來保留下來的東西。他親自走訪MIKIMOTO巴黎專賣店挑選搭配的珠寶，酷黑的Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾、黑珍珠墜鍊是他穿黑裝時的亮眼配飾，讓黑色造型更有層次感。

▲佐藤健現身MIKIMOTO巴黎專賣店，親自佩戴許多珍珠作品。（圖／翻攝MIKIMOTO官網）





▲佐藤健搭配MIKIMOTO M Collection黑珍珠墜鍊（左）165,000元，Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾10,000元。（圖／MIKIMOTO提供）



而換上日常白T恤，佐藤健顛覆白色珍珠較適合女性的刻板印象，戴上結合純銀鍊結與串珠的MIKIMOTO M Code Liberté系列珍珠項鍊，品牌這類結合金屬鍊結的中性作品流露酷味，近年來深受時尚男、女追捧。

▲佐藤健穿白T恤時搭MIKIMOTO M Code Liberté 系列珍珠項鍊，172,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

南韓「臉蛋天才」車銀優則選戴CHAUMET標誌性的Bee My Love系列珠寶，拍攝佳節形象照，此系列以拿破崙家徽蜜蜂為靈感，呈現鏡面拋光黃金切面與鑲嵌鑽石的蜂巢結構，款式豐富，非常適合疊戴，他共疊搭兩款不同材質手環，並搭配新款Bee My Love 18K白金吊墜，為簡潔的V領衫造型增添亮點。

▲南韓男星車銀優示範CHAUMET標誌性的Bee My Love系列珠寶。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）





▲車銀優佩戴的Bee My Love 18K白金吊墜（上）174,000元，18K玫瑰金手環161,000元。（圖／CHAUMET提供）

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