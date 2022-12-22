LINE公布2022年「假訊息排行榜」　地震先開門、紅殼雞蛋是色素別再傳啦

▲飯可以隨便吃，錯誤訊息不能隨便傳喔。（圖／pakutaso、pexels、LINE提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期通訊軟體LINE公布2022年「假訊息排行榜」，榜單上以疫情、健康生活、補助等為主要關鍵字，其中包括新冠偏方、地震先開門、紅殼雞蛋是色素等錯誤訊息都在榜上，雖然大家都希望身邊的人平安健康，但錯誤的資訊還是要小心別再誤傳了啦。

LINE於2019年啟動數位當責計畫，與台灣事實查核中心，MyGoPen，Cofacts，蘭姆酒吐司，以及台灣科技媒體中心、公共事務夥伴行政院合作，展開「LINE訊息查證」服務，讓用戶將可疑文字訊息或連結傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker）進行查證，截至2022年12月中，已收到超過14萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過60萬人次。

近期也對外公布「2022年假訊息排行榜」，宣稱可治療新冠的錯誤偏方「綠茶加檸檬」、紅殼雞蛋加色素偽裝成土雞蛋的錯誤謠言、以及打著防疫專案名義補助每人3000元，實則詐騙個資的假網站，分別拿下一、二、三名。

雖然12月起台灣已經逐漸邁向解封，民眾漸漸回復正常生活，但全年統計疫情話題仍被討論最多，2022年度排行榜第一名與第三名與疫情相關，分別是錯誤偏方類型的「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」，以及詐騙個資類型的「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」，以補助來誘騙個資，都會讓許多人轉傳。

而生活常識類被廣為「流傳」的，則是「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」，事實上依MyGoPen的查證，蛋殼顏色由雞隻品種決定，和營養價值關聯性不大，也不能作為判斷是否為土雞蛋的唯一依據，至於「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」或黃金三角等錯誤地震逃生資訊，也拿下排行榜第四名，其實正確逃生方式為「趴下、掩護、穩住」，找掩護物保護頭部，並遠離玻璃窗，才是地震來臨時最該先採取的措施。

第五名假消息則是「明天開始電費分三段式？」，當時也在夏季電價議題時炒一波，但事實上是夏月電價不是分三段式，是依用電量計算，其分時段計費的三段式，原本要測試民眾對「即時電價」的接受度，但此實驗方案從未正式實施。