無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

記者李薇／台北報導 圖／tvN

有些星座一但分手之後，就難以走出前任的情傷裡面，甚至長達多年都無法忘懷，但有些卻是心情轉換快速，甚至可以無縫接軌新戀情，速度快得讓人驚訝，以下就盤點那些可以輕鬆接納新人的三大星座，快來看看你究竟有沒有上榜？

TOP 3：雙魚座

雙魚座是一個很需要愛情的星座，他們不需要特定的人陪在身邊也可以，遇到前一任戀情告終，多愁善感的他們當然會傷心，但是比起難過，會更期待下一段戀愛的發生、想知道下一位會是怎樣的人，所以，大致上來說是幾乎不會遇到轉換困難的問題，空窗期往往都很短。

TOP 2：天秤座

天秤座充滿魅力的外在讓他們身邊總不缺乏眾多的追求者，正如同他們歸屬於「風象星座」，感情的來去也像是一陣風，來得快、去得快，加上他們在戀愛的時候，往往不會過於用盡力氣、當然離開也是揮揮衣袖罷了，加上身邊一直都有不少選項可以挑，可以說是根本不怕分手，這個沒了再換下一個就好。

TOP 1：雙子座

雙子座的無縫接軌超乎一般人的想像，前任前腳才剛剛離開，可能還想著要不要復合，但雙子座後腳馬上就宣布新戀情的到來，幾乎可以說是秒速接納新戀情，看起來過於無情，但其實關鍵是在於他們積極想要忘記舊愛，捨去那些不好的回憶，那最好的辦法就是找到下一任，輕而易舉加速走出情傷的低谷之中。

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