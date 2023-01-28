fb ig video ETtoday search mobile

超無腦「傻瓜瘦身法」必學！記得3原則就能輕鬆瘦

>

記者李薇／台北報導

過年大魚大肉已經連續好幾天，連假即將結束，飲食也該恢復正常，甚至開始要減肥了，以下就盤點3種不用運動，只要改善飲食就有機會變瘦的方法，只要記得這幾個原則，輕鬆吃也能讓自己體態更加輕盈。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／品牌提供）

1.晚上7點以後不吃

要三餐節食實在不容易，尤其是習慣了「滿漢全席」的一周，突然由奢入儉相當難，不妨可以先從晚餐開始下手，過7點之後就不再進食，幫助身體排空，同時消化過多的營養，真的感到飢餓不妨利用多喝水來取代進食，可以讓腸胃也稍微休息一下。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／品牌提供）

2.澱粉、糖類減少

過年大肆放縱的結果通常是體重上升，想要瘦得快，精緻澱粉、糖份一定要減少，如果沒有主食真的不習慣，可以改以地瓜、玉米、燕麥等粗糧為主，或是多吃蔬菜替代，另外，手搖飲、汽水等含糖飲料能少就少，可以改喝黑咖啡助燃，不僅可以提振精神，運動前30分鐘喝效果更好。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／品牌提供）

3.一天喝夠足量的水

身體的老廢物質代謝、基本的循環運轉，都需要水分的幫忙，多數人喝不到應該攝取的基礎2000c.c.，所以更應該計算一下每天攝取的量，從早晨一杯溫開水下肚開始，分次分量喝，不要狂灌，才能夠有效地被身體利用吸收，另外，也建議睡前不要攝取過多水份，以免隔天水腫。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

「寶安CP」合體！鍾岳軒香水噴腋下、林輝瑝愛手肘內側，持香12小時沒問題

「寶安CP」合體！鍾岳軒香水噴腋下、林輝瑝愛手肘內側，持香12小時沒問題

劉詩詩「御用彩妝師」化妝品多到桌子放不下！愛用到鐵皮的4款單品必收

劉詩詩「御用彩妝師」化妝品多到桌子放不下！愛用到鐵皮的4款單品必收

iPhone原相機拍照3大實用功能：美肌超自然、大量修圖神方便 牙膏從哪裡開始擠？測出你的性格特質　從頭擠的人常被覺得心機重 韓妞瘋狂掃貨的「毛毛拖鞋」　搭短裙、襪子立刻瘦成一道閃電 年末大掃除要來啦！超天然「法國黑科技」拖地、廚房、寵物一瓶洗淨 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄 星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面