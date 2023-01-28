超無腦「傻瓜瘦身法」必學！記得3原則就能輕鬆瘦

記者李薇／台北報導

過年大魚大肉已經連續好幾天，連假即將結束，飲食也該恢復正常，甚至開始要減肥了，以下就盤點3種不用運動，只要改善飲食就有機會變瘦的方法，只要記得這幾個原則，輕鬆吃也能讓自己體態更加輕盈。

1.晚上7點以後不吃

要三餐節食實在不容易，尤其是習慣了「滿漢全席」的一周，突然由奢入儉相當難，不妨可以先從晚餐開始下手，過7點之後就不再進食，幫助身體排空，同時消化過多的營養，真的感到飢餓不妨利用多喝水來取代進食，可以讓腸胃也稍微休息一下。

2.澱粉、糖類減少

過年大肆放縱的結果通常是體重上升，想要瘦得快，精緻澱粉、糖份一定要減少，如果沒有主食真的不習慣，可以改以地瓜、玉米、燕麥等粗糧為主，或是多吃蔬菜替代，另外，手搖飲、汽水等含糖飲料能少就少，可以改喝黑咖啡助燃，不僅可以提振精神，運動前30分鐘喝效果更好。

3.一天喝夠足量的水

身體的老廢物質代謝、基本的循環運轉，都需要水分的幫忙，多數人喝不到應該攝取的基礎2000c.c.，所以更應該計算一下每天攝取的量，從早晨一杯溫開水下肚開始，分次分量喝，不要狂灌，才能夠有效地被身體利用吸收，另外，也建議睡前不要攝取過多水份，以免隔天水腫。