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觀點／想開了？新光三越收掉桃園大有店的2個關鍵

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▲▼新光三越大有店。（圖／記者項瀚攝）

▲新光三越大有店明年2月收攤。（圖／記者項瀚攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最大連鎖百貨新光三越在舉行2022年董事會後，對外公布將於明年2月結束桃園大有店營業，該百貨已經在桃園地區屹立24個年頭，近期疫情逐漸解封，撐過了消費者不敢走進百貨公司的黑暗期，大有店卻在這時候宣布結束營業，新光三越對外說明的「對應未來佈局」深意無限。

大有店結束營業，消息一出，引發桃園在地民眾討論，但討論主題大多是「令人驚訝的是它怎麼能存活這麼久？」當地人透露，即便是週末假日去大有店停車也不用排隊，位置不是在熱鬧商圈，周邊也大多都是住宅區，存在感很低、非常安靜的一間百貨，甚至還有人戲稱那邊是「孕婦櫃姐」聖地，因為比起其他分店明顯「沒很操」。

新光三越桃園大有店明年2月收攤

▲新光三越大有店周邊人潮少，為社區型百貨。（圖／翻攝Google Ｍaps）

「就百貨業而言，開關店是大事。」一位業界人士透露：「因為這會明顯牽動獲利，百貨是傳統產業，求穩是第一要務。」

受到日式管理作風的影響，新光三越作風一向是穩紮穩打，從1989年新光三越公司成立，到1991年在台北南西商圈開出第一間南西店，才在2018年關閉在新竹中華店，那是新光三越台灣市場體系下關閉的首間分店，當時新光三越已經在台灣經營了27個年頭，新光三越謹慎行事撐到最後一刻，除了無數次的精算之外，經營者的理念也是關鍵。

2020年起新冠疫情讓百貨來客大傷，疫情嚴重時幾乎整天不見消費者人影，新光三越啟動網購平台、餐飲外送與熟客系統迅速調整佈局，當時內部管理人士透露「裁員絕對不是選項，不僅要保住員工，也要保廠商。」可見對於人事裁策相當慎重其事，而桃園大有店為自家物業，自己做房東成本壓力減輕不少，也是另一個持續經營的主因。

桃園大有店從1998年自八佰伴百貨接下後，因是社區型百貨公司，不算是公司旗下的金雞母或是熱門分店，甚至在近期零售市場受到網購挑戰的情況下，整體業績持續下降，明年經濟預測普遍放緩，通膨仍持續，基本面不佳，加上國境開放等因素，百貨業明年預算估值都相對下修，意思是大家都準備迎接明年不景氣。

雖大有店所處的地段有許多高消費力住戶，但近幾年由於疫情導致大量消費習慣轉至網購，加上客群無法年輕化，招商不力等綜合性頻估，擁有獲利不佳、未來無前景的2的關鍵點，收攤決定自然是相當合理。且該建築為新光三越百貨公司所有，轉為商辦或是出租都能是未來選項。

關鍵字：

新光三越, 桃園大有店, 收攤

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