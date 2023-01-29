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明天開工好怕睡不著！3個小技巧幫助你迅速進入夢鄉

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

明天就要開工上班，已經連續多天狂歡，突然要按時睡覺可能有點困難，那不妨運用一些小方法幫助自己更快入眠，以下就盤點3個助眠的小技巧，透過熱水、精油等外力幫忙，能夠舒緩壓力，讓自己更快速地進入夢鄉。

▲睡覺,失眠,睡眠。（圖／pexels）

1.睡前泡腳

許多人家裡沒有浴缸，或是沒有太多時間泡澡，那不妨可以嘗試快速又有效果的泡腳，只要泡到稍微有一點點出汗，就可以停止，水位建議要超過「三陰交」穴位，大約是腳背往上4指寬的位置，透過熱水加持，能舒緩雙腳的疲憊感，同時也可以搭配薰衣草精油、助眠的浴鹽等，讓身心放鬆。

▲睡覺,失眠,睡眠。（圖／pexels）

2.保持房間漆黑

睡覺關燈其實是有科學根據的，在沒有光線照射的環境下，人體的褪黑激素才能正常分泌，讓身體進入休息模式，盡量避免開燈或是床頭燈等光源，雖然看起來光線不強，但仍然有機會干擾身體運作，建議連手機都不要滑，給自己更長的時間預備睡眠，可以更有效率睡著。

▲睡覺,失眠,睡眠。（圖／pexels）

3.不喝咖啡和酒

既然知道隔天就要開工，那麼想要好好睡一晚的當天盡量不要喝提振精神的單品，像是咖啡、茶等富含咖啡因的食材就要避免，尤其不要晚上喝，否則很可能睜眼到天明，另外，很多人都以為喝酒可以助眠，其實它只能讓人快速入睡，達到「淺眠」而已，睡眠質量並不好，建議也是不喝為妙。

關鍵字：

睡覺, 失眠, 睡眠

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