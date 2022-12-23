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潤娥與「小14歲」張員瑛撞包　靠火辣「露肚裝」吸眼球！

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記者王則絲／台北報導

韓女團IVE成員張員瑛今年年僅18歲，卻已是K-Pop現在最受關注的偶像之一，同時深獲各時尚品牌喜愛，近日她演繹MIU MIU的新裝，並與少女時代成員潤娥拎上同款手袋，而今年32歲的潤娥，與「小14歲」的後輩撞包，在造型上便別有用心，以兩套火辣的「露肚裝」來吸引眼球。

▲潤娥、張員瑛。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛演繹新造型。（圖／翻攝自IG）

潤娥與張員瑛皆是品牌MIU MIU的御用帶貨女星，也因此兩人經常隔空撞款，這回張員瑛穿上緞面的吊帶裙裝、內搭高領Logo上衣，來演繹手中的白色「Miu Wander」手袋，的確很有年輕俏麗的氛圍。

▲潤娥、張員瑛。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥、張員瑛。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥穿上MIU MIU 2023春夏新裝、以更辣的造型演繹同款包。（圖／翻攝自IG）

然而少女感不是只有18歲女孩才能駕馭，潤娥這回出馬帶貨同款白色的「Miu Wander」手袋，以整身桃粉色的毛絨套裝來搭配，外套中僅穿著一件小可愛背心，中空一大截腰腹，於可愛的單品中加入了火辣女人味，在小自己14歲的強勁後輩面前，顯得更為吸睛；另一套駝色西裝造型裡，潤娥同樣以激短版的上衣內搭，迷你裙則秀出白皙大腿，駕馭另一款長方外型的手提包，讓粉絲們大飽眼福。

▲潤娥、張員瑛。（圖／翻攝自IG）

▲《魷魚遊戲》女星李瑜美以仙氣風格駕馭該系列。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

潤娥, 張員瑛, MIU MIU, 撞包

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