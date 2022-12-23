網紅彩妝師Goss大叔教「0毛孔底妝」技巧！簡單4步驟毛孔都隱形

▲彩妝師分享能快速隱藏毛孔的底妝技巧。（圖／IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

許多人都有毛孔粗大的困擾，就算上了底妝還是遮不住，有時候甚至還變得更明顯，不知道該怎麼辦才好。在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的「Goss大叔」Wayne Goss，本身是位專業化妝師，像是先前曾在小紅書爆紅的膠水底妝法、三明治定妝法都是由他創造的。近日他就分享一個能「隱藏毛孔」的底妝小技巧，只需要一瓶粉底液、美妝蛋和一把刷毛濃密的刷子，就能快速修飾毛孔，簡單打造出0毛孔的無瑕美肌。

Step 1：用平常的方式全臉上好粉底液



跟平常上妝一樣，先用美妝蛋在全臉上好粉底液，包括毛孔粗大的區域。

Step 2：挑選一把刷毛濃密的刷子



找出一把刷毛濃密的刷子，什麼形狀都沒關係，只要刷子的毛足夠濃密就行了，都能很有效果。

Step 3：用刷子在毛孔粗大處打圈拋光



使用你挑選好的刷子，在毛孔粗大的區域，做一個劃圈拋光的動作，要注意的是別只有單一方向劃圈，向外和向內兩個方向都要顧到，順著和逆著毛孔的生長方向，都進行打圈拋光，這個動作能暫時地創造出一個完美的表面，擁有完美無瑕的妝感。

Step 4：用刷子掃掉多餘蜜粉



做完打圈動作，毛孔就都被遮住了，接著用粉撲沾取蜜粉，把蜜粉按壓進毛孔粗大的區域，就很有效果。最後，拿一把蓬鬆的刷子，輕掃整個區域，掃掉多餘蜜粉。

做完以上步驟，那些毛孔粗大的區域，就幾乎都看不見了。

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