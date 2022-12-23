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《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」，按表操課讓你瘦更快

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▲▼《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」 。（圖／Unsplash）

▲吃水果時間也有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明吃不多，控制飲食也多運動了，但總是在減重時破功，原來發胖也有時間點，《小紅書》上就有減重博主分享，想要瘦身成功，只要遵循以下4個原則，按表操課讓你瘦更快，仍未減重所苦的你，趕快學起來！

▲▼《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」 。（圖／Unsplash）

#早上9點前得吃早餐

減重是長期抗戰，短期可以禁食，但是長期可是行不通，減重更需要均衡吃，建議早上9點前就要吃完早餐，吃完早餐能幫助啟動新陳代謝，若你早上空腹，會使體內代謝運轉變慢，對於減重相當不利。

#下午2點後不要吃水果

水果富含纖維質，但是水果吃太多需要考慮糖分超標問題，若又以水果代替正餐，這樣不瘦反胖，建議若要積極減重，吃水果應挑選低GI值水果，而且下午2點之後就盡量別碰了，香甜好入口的香蕉、鳳梨、葡萄糖分都偏高，少吃為妙。

▲▼《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」 。（圖／Unsplash）

#晚上要在7點前吃完

減重時的晚餐很重要，減重博主建議晚餐應該在晚上7點前吃完，太晚吃容易使脂肪堆積，口味太重則是會讓水分滯留體內， 容易反應在隔天的體重上。

#宵夜只吃健康蛋白質

減重時的晚上最難熬，所以晚睡又想吃東西，只能選擇健康蛋白質，像是雞蛋、肉類、豆類等，別吃碳水化合物或是高糖分水果，記得睡前喝適量水分能幫助消化。

關鍵字：

減重, 原則, 小紅書

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