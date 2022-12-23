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皮膚科醫師教杜鵑花酸5種正確用法！去痘、改善毛孔還能淡斑

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▲▼ 皮膚科醫師教杜鵑花酸5種正確用法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教正確使用壬二酸，改善肌膚問題。（圖／翻攝IG＠aoihamada、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、IG@aoihamada

隨著保養知識的普及，越來越多人開始嘗試酸類保養品，尤其是有粉刺、痘痘困擾的人，更希望透過「刷酸」來改善。而市面上酸類保養品有許多種，該選哪種才好？皮膚科醫師劉秀麗就表示，若是有去痘、淡化痘印、改善毛孔粗大、淡化黑色素等需求，建議可嘗試壬二酸，也就是俗稱的杜鵑花酸，她也進一步分享壬二酸的5種用法，教你挑選合適濃度和如何正確使用，改善各種肌膚問題。

劉醫師表示，壬二酸不僅可抑制絡氨酸酶的活性，還可以阻礙黑色素的生成，且無光敏性、刺激性又小，就連敏感肌也可以嘗試。而市面上的壬二酸產品通常有10%、15%、20%等三種濃度，像是以下5種不同的肌膚問題，適合的濃度都不同，快來看看該怎麼挑和用。

＃去痘

選擇15%或20%的濃度都可以（注意先建立肌膚耐受度），使用棉花棒取適量壬二酸，點塗在痘痘處再接著進行護膚流程，早晚各一次。

＃改善毛孔、控油

想改善毛孔粗大、出油多的人，濃度選擇10%即可，就有調節皮脂腺分泌油脂的功能。洗淨雙手、臉部之後，在想改善的區域薄塗一層即可。

＃去除紅色痘印

想改善紅色痘印，可選擇濃度15%，因為壬二酸具有消炎作用，針對紅色痘印也很有效果。用棉花棒取適量點塗在紅色痘印處，打圈按摩至吸收，早晚各一次。

＃去除黑色痘印

建議選擇20%濃度，這個濃度對黑色痘印的效果比較好。用法也是用棉花棒取適量點塗在黑色痘印處，早晚各一次。 如果感到有刺激感，可以清洗掉，第二天再塗。

＃淡化色斑

可以選擇20%濃度，因為比較刺激，建議先用保濕乳霜打底，再用壬二酸點塗在色斑處。

最後，劉秀麗也提醒，雖然壬二酸（杜鵑花酸）較為溫和，但建議還是要用一周時間來為肌膚建立耐受度。第一天使用，塗上臉等10分鐘洗掉；第二天塗上後等20分鐘洗掉，以此類推至可以過夜。

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