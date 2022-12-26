fb ig video ETtoday search mobile

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

>

▲冬天,睡眠。（圖／unsplash）

▲冬天睡覺時，有些人會用襪子保暖，但有2點要做到。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

寒流來襲，冬天許多人雖然都在暖呼呼的被窩裡，但仍是輾轉反側、難以入睡，不然就是無法熟睡容易醒，也許可透過睡前穿上襪子來試試，有科學分析表示，睡前套上襪子，可以早15分鐘睡著，晚上也不易醒來，但有2件事要注意。

▲冬天,睡眠。（圖／unsplash）

▲若有失眠症狀，不妨試試看穿襪子睡覺。

國外期刊研究指出，人類入睡的速度其實跟核心溫度有關，像在泡個熱水澡之後，身體核心溫度會升高1至2度，走出浴室外後會因為外面冷空氣慢慢降低，在核心溫度降低的過程，人的睡意就會湧現。

若在睡前穿上保暖的襪子，大腦察覺體溫變高，會將血液導至末梢散熱，核心溫度也會降低，就會想睡覺，而在睡覺時體溫下降，襪子也會讓腳部保持暖和，幫助身體睡得更好。

▲冬天,睡眠。（圖／unsplash）

▲襪子長度最好可以蓋過腳踝。

但襪子也可能造成其他後遺症，所以有2個選購重點，不是所有襪子都可以拿來做睡前保暖，首先，便是襪子不可有「鬆緊帶」，有鬆緊帶的襪子會勒住腳踝，導致血液循環變差，此外太貼身的款式也不適合。

▲冬天,睡眠。（圖／unsplash）

▲選擇無鬆緊帶的天然材質，不要隨便拿外出襪來保暖。

第2的重點便是材質，要選擇純棉或天然毛料的款式，選擇尼龍、彈性襪無法透氣，達到調節效果，還可能因為「太保暖」導致腳流汗，結果變得更冷。

關鍵字：

穿襪睡覺, 寒流, 好睡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難 2023「精品小廢包」推薦！CHANEL粒紋小牛皮、FENDI粉紅絨毛時髦上鏡 晚上睡不好？「5件小事」趕快做，讓你一夜好眠到天亮 時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡 梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團 羅志祥近3000萬粉紅錶搶到手　絕配LV新裝藏不住喜悅之情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面