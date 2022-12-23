寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

記者李薇／台北報導 圖／嘉行楊冪工作室微博、yunakim IG

天氣冷吱吱，但女星們的穿搭卻絲毫沒有受到天氣影響，該火辣的時候還是超性感，最近有兩大女明星都穿上優雅的淺色系禮服，加上本身的好氣質，照片一出立刻吸引許多粉絲按讚分享，大呼「簡直仙女下凡」！

＃楊冪：Iris van Herpen 2022秋冬高級訂製服

在戲劇《愛的二八定律》中，以時裝出現的楊冪一連換上多套厲害服裝，受到許多網友好評，最近出席時尚活動，完全不顧低溫寒流，直接身穿一席Iris van Herpen 2022秋冬高級訂製服現身，一襲白色蕾絲裸膚魚尾裙，運用具有流動感的曲線蕾絲布料包覆胸型、膝蓋處則運用蝴蝶型蕾絲裝飾裙中，最後以多層次的曳地裙襬，展現出女性婀娜多姿的體態。

楊冪這一套高級訂製服雖然設計繁複：蕾絲裝飾滿滿、多處鏤空展現肌膚，但因為都是運用同色調材質搭配，完全不會有視覺上的截斷干擾，反而可以呈現出她優雅的身姿，搭配一頭波浪髮自然落下，清淺好氣質爆棚，頗有上神白淺的感覺。

＃金妍兒：Dior 裸膚色禮服搭配閃耀珠寶

南韓滑冰選手金妍兒結婚後，仍然積極在時尚圈活動，最近參與時尚雜誌拍攝大片，只見她一連換上多套Dior禮服，從裸色系到黑色款通通有，其中，裸膚色禮服似乎更能襯托出她的溫柔婉約，搭配一頭簡單中分長髮，只強調眼線跟睫毛的原生感妝容，讓她美得很不真實。

這次穿上整套Dior禮服都挑選比較簡單的色系、花紋也不會過於複雜，其實別有用意，就是為了展演同品牌珠寶，以清新服裝色調跟妝容為基底，搭配上亮眼的配飾，一秒抓住粉絲目光，像是藍色圖紋耳環、粉紅色手鍊等等，透過多色閃鑽交錯，帶出整體穿搭重點。