史上最可愛！星巴克推出「薑餅人星冰樂」　焦糖千層酥口味再冷也要喝

記者李薇／台北報導

國境逐漸解封，許多人早已迫不及待出國，其中，日本更是很多人都想念的地方之一，最近有去日本一定要嚐嚐星巴克推出的限定聖誕節飲品，是超可愛的「薑餅人星冰樂」，滿滿迷你薑餅人圍在星冰樂奶油旁邊，還沒喝，視覺就已經夠療癒。

日本星巴克在每年聖誕節幾乎都會推出限定飲品，已經2、3年沒有「集點」喝滿的人今年就憑這一杯衝了！可以說是歷年來最萌的「薑餅人星冰樂」，小小的薑餅人口味餅乾，裝飾在星冰樂經典的奶油旁邊，連口味都是專門設計的焦糖千層酥，餅乾、薑餅糖漿通通可以額外加好加滿，就算再冷也要來一杯炫耀一下。

沒時間飛日本不用失望，在台灣也可以喝到專屬冬季的限定飲品，日本保養品牌IPSA與知名潮品牌COFEEE LAW敦南概念店合作，推出超解壓的「舒緩肉桂草本奶茶」，暖心又帶點辛辣的肉桂添加進奶香濃郁的奶茶裡面，搭配淡雅的草本氣息，跟朋友聚會打卡當然就選這裡。

▲IPSA慶祝ME舒緩系列上市，推出獨特的舒緩肉桂草本奶茶。（圖／品牌提供）



從12月23日開始，到IPSA活動網站進行測試，並且把遊戲結果畫面在COFEEE LAW出示，就可以享有限定飲品或焦糖風味博士花草茶8折優惠，還可獲得ME自律循環液（舒緩）體驗包*2、ME自律循環液體驗包*15兌換券乙張，憑兌換劵靠櫃做肌膚檢測，加碼領取ME自律循環液體驗包*15。

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