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壓力大，焦慮浮躁成文明病！5個方法找回鬆弛感：把握迷你的快樂超重要

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

現代人工作壓力大，受到疫情影響，連日常生活都快喘不過氣，很多人甚至開始出現不斷地焦慮、緊張等狀況，一點小事就像是壓垮駱駝的最後一根稻草，以下就提供5個方法，幫助你擺脫焦躁不安的生活，重拾舒服鬆弛感。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

1.凡事按部就班「慢慢來比較快」

隨著生活節奏加快，很多人開始出現停不下來的問題，面臨人生各種關卡，不管是在學習、工作還是結婚，總想著快點解決問題，導致用力過猛、找錯方法，其實很多事情都應該要先釐清「程序」，先一步一步把事情穩紮穩打的做好，才能水到渠成，讓結果趨近完美。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

2.不與他人比較

社群網站發達，每天都有人在曬幸福，出國玩、買精品包、有好成就通通都要上網分享，常常在刷這些PO文的人，一定會自我懷疑感覺「只有我過得不好」，但其實那些都只是對方想要給你看的訊息，畢竟誰會把自己痛苦陰暗的一面分享上網？與其花時間在糾結焦慮，不妨讓自己過得比昨天更好，比昨天更進步，那才是真正的提升。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

3.生活規律、健康生活

受到各種壓力的影響，人容易陷入低潮、焦慮的狀況，嚴重者甚至會影響到心理健康，而心理健康其實比身體更難醫治、痊癒，所以，不管外界多麽混亂，一定要記得維持規律、健康的生活，好好睡覺、正常吃飯，該吸收的正能量擁有、沒必要了解的負能量滾開，讓自己過得健康，才是最值得炫耀的事情。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

4.遠離負能量滿滿的人

所謂「近朱者赤，近墨者黑」，朋友、同事的相處氛圍其實非常重要，擁有好的、正能量的環境，才能夠讓自己一直保持正向心態，那些每天只會怨天尤人的朋友，長期接觸，只會吸收過多負能量，久而久之也會變成遇事就刁鑽、有點挫折就低潮的負面人，當你發現身邊都是不好的氣場時，應該盡量遠離，才能重新獲得快樂。

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

5.學會找尋快樂

找尋快樂這件事情，不是指花大錢買精品、住高級飯店等揮霍無度，才叫找尋愉悅，應該把重心放在更小的事情上，比如：天氣終於放晴能出門走走、有時間陪陪家人、能看一本好書等等，這些看似很日常的小事，其實對很多經濟狀況不好、身心受到創傷或者是生病的人，都是得來不易的幸福，不要等到失去才來珍惜，應該是有機會經歷的時候，就要好好把握。

關鍵字：

心靈, 成長, 自我學習

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