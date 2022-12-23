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Vivienne Westwood爆款土星項鍊必敗！　限定「黑X粉」系列只有這裡有

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記者王則絲／台北報導

近年龐克時尚品牌Vivienne Westwood的「土星項鍊」人氣居高不下，被列為女孩們必收的入門精品項鍊之一，也順勢帶起了品牌熱潮，今年Vivienne Westwood選在台北遠東SOGO復興館1樓戶外廣場設置「Star Wish City」快閃店活動，不只能買到招牌土星元素的飾品，獨家「黑X粉」系列配件、手袋，只有這裡買得到。

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood「Star Wish City」快閃店即日起開設至2023年1月2日。（品牌提供）

搭上年末買氣，Vivienne Westwood「Star Wish City」快閃店即日起開設至2023年1月2日，店內獨家引入「黑X粉」系列，以粉紅色和黑色為主軸打造多款限定包包與輕巧配飾單品，手袋部分以乳膠感、亮面材質為主打，是品牌認為最具龐克態度、兼具少女可愛的色調，其中「Hazel」系列鐘擺包，採用 68% 回收的破碎細條紋襯裡製成，點綴鉚釘包邊，讓整體更符合帥氣叛逆的形象，另還有實用的手提包、迷你口紅包、小圓包⋯⋯等包型。

▲Vivienne Westwood。（圖／記者王則絲攝）

▲Vivienne Westwood。（圖／記者王則絲攝）

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood「Star Wish City」快閃店限定「黑X粉」系列配件手袋。（圖／記者王則絲攝）

手腳不夠快、沒買到限定款也沒關係，本次快閃店中也納入最受歡迎的配飾系列，像是必敗的珍珠土星項鍊、耳環以及經典戒指，本季主打「Nano Saddle」系列馬鞍包亦能在店中找到，時髦的圓弧搭載吸扣細節，低調有質感，近日KOL莫莉正是戴著Vivienne Westwood的珍珠土星項鍊，並背上Nano Saddle馬鞍包到瑞士旅遊，搭配起來非常時髦好看。

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood（圖／記者王則絲攝）

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲土星項鍊、Nano Saddle馬鞍包為本季熱銷主打。（圖／翻攝自IG、記者王則絲攝、品牌提供）

年末佳節歡樂氣氛濃厚，買氣也跟著熱起來，到處都有舉辦聖誕市集、或是品牌們相繼帶來快店、特賣會等活動，除了Vivienne Westwood的快閃店值得逛逛之外，近日英倫鞋履品牌Dr. Martens祭出「歲末特賣」優惠，即日起至2023年1月3日，於3間指定門市忠孝旗艦店、西門概念店、台中概念店展開， 全館商品滿1千元折1百元，不只提供限量20雙的排隊商品，「1460八孔馬汀靴」從原價NT$6,480降至NT$2,500，另外也有多雙特價鞋款，一年一度的優惠必須把握。

▲馬汀 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens祭出歲末特賣優惠。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Vivienne Westwood, 土星項鍊, 快閃店

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