特殊小廢包霸佔視野！MOSCHINO吹風機包超萌、LV油漆桶包引發話題

實習記者黃麗頻／綜合報導

身處小包當道的時代，各大品牌經典款的迷你包早已不是什麼稀奇之物，擁有特殊造型的小包才是王道！特搜5款造型特殊的精品小包，無論是愛心、水桶還是吹風機造型，無一不成為全場焦點！

＃MOSCHINO HAIRDRYER BAG

比Dyson還貴的吹風機絕對是它！以搞怪聞名的MOSCHINO，每每推出新手袋都會引發話題，此次打造一款相當逼真的「吹風機包」，不僅注入Baby Pink配色，連開關鍵及吹頭鐵網都還原度超高！儘管容量不大，但當作跑趴包超級適合的！

▲MOSCHINO的吹風機包開關鍵和吹頭鐵網還原度超高。（圖／翻攝自MOSCHINO官網）

＃Simone Rocha Micro Egg Bag

以浪漫與暗黑交織出品牌核心的Simone Rocha，他們家的珍珠包也是赫赫有名，蛋殼般的圓潤造型，搭上珍珠的光澤感，配以珍珠斜挎肩帶和同色系皮革腕帶，散發濃濃的復古風情，不管斜背在肩上或是拎在手上都仙氣十足，自帶浪漫BGM！

＃JW ANDERSON PIGEON CLUTCH BAG

還記得JW ANDERSON 2022 秋冬大秀造成世界轟動的那位「鴿」嗎？這款以3D列印打造的鴿子手拿包，從鳥喙、翅膀紋路到腳都相當逼真，不知道的人還以為鴿子隨時會起飛呢！這款手拿包設計成單邊開啟，只要將鴿子右邊翅膀打開就能放東西，是不是超級酷，而《慾望城市》重啟續集《And Just Like That》開拍第二季，莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）也在IG曝光鴿子手拿包，立馬抓住所有目光。





＃LOUIS VUITTON PAINT CAN

出自Virgil Abloh之手，LV這款PAINT CAN手袋外型仿擬油漆桶，並配有金屬手柄，彷彿真正的油漆桶般的富有玩味，為品牌傳統手袋注入新生機，寬敞的容量號稱可以放得下兩支手機外，其他個人物品也能收納，還沒開賣前就具備超高話題性！

▲作為Virgil Abloh的遺作，PAINT CAN手袋具超高話題性。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃CHANEL HELMET MINAUDIERE

於摩洛哥登場的Chanel 2022/23 Cruise 假系列大秀，此次的大秀出現不少以「賽車」為核心的設計，其中這款「安全帽手袋」也成為秀後討論話題，以品牌經典黑白為基底，結合標誌性的皮革金屬背帶，在細節處刻上代表性的山茶花，滿滿的香奈兒氛圍一次展現！

▲Chanel的安全帽手袋在細節處刻上品牌代表性的山茶花。（圖／品牌提供）