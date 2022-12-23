Jennie親密相擁男子身分曝光！「帥哥設計師」自創極簡品牌爆紅

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie憑藉甜美外型擁有高人氣，日前被捕捉到她與一名神秘法國男子貼臉親密相擁，畫面一出許多網友都好奇該男身分。其實他是極簡法國品牌Jacquemus創辦人，Jennie不僅經常在私服中演繹品牌單品，更已多次現身看秀力挺，可見兩人好交情。

▲Jennie（左）在法國品牌Jacquemus派對上，親密擁抱品牌創辦人Simon Porte Jacquemus。（圖／翻攝自Twitter、nate）

▲Jennie（右）特別到場支持設計師好友Simon Porte Jacquemus 舉辦的2023春夏系列大秀 。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie日前在歐洲舉辦巡迴演唱會，正好遇上Jacquemus舉辦2023春夏系列大秀，即便工作滿檔也沒缺席，Jennie換上一身平口波浪抓皺短裙現身會場，為了支持品牌創辦人、設計師Simon Porte Jacquemus，兩人更在秀後派對上親密互動，正因如此才被網友瘋傳合影。Jacquemus官方IG也轉發了Jennie看秀畫面，並以「Love you」回應，完全不受風波影響。

▲Simon Porte Jacquemus（左）與另一半Marco Maestri今年大婚。

Simon Porte Jacquemus於2009年創立Jacquemus，當初曾憑藉迷你手袋Le Chiquito爆紅引領全球風潮，近年來持續以極簡、高設計感聞名。而Simon Porte不僅在時尚界擁有好人緣，今年（2022年）8月他與另一半Marco Maestri舉辦婚禮時，連英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）都到場慶祝。

▲Jacquemus 2023春夏系列大秀。