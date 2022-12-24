連Jennie都淪陷！特搜4款巴拉克拉法帽　包住頭保暖又時髦

實習記者黃麗頻／綜合報導

也許你有發現近期IG各大名人版面紛紛戴上「巴拉克拉法帽（Balaclava）」，包括Jennie都深陷其中魅力，這款帽子不僅兼具時尚還能達到保暖的效果，同時散發出濃濃的復古氛圍，以下特搜4款巴拉克拉法帽，哪款最深得你心呢？

▲Jennie戴巴拉克拉法帽逛科隆聖誕市集。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



＃Miu Miu Matelassé nylon helmet

以保護及保暖為設計主軸，Miu Miu這款尼龍頭套將運動與時尚融為一體，並以經典皺褶主宰整體造型，亮粉紅的配色，為冬日暗沉沉的氛圍添上一股活力氣息，高性能的配飾完美體現了品牌的俏皮精神。

▲Miu Miu這款亮粉色尼龍頭套將運動與時尚融為一體。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

＃Simone Rocha Beaded Balaclava

採用粗針織設計打造冬日最暖配件，Simone Rocha不改浪漫精髓，以水晶串珠墜飾在巴拉克拉法帽的帽簷，神似花朵樣式的設計排序，為看似呆板嚴肅的帽子注入一股優雅氛圍，既保暖又浪漫，猶如哥德式少女般的純情可愛。

▲Simone Rocha不改浪漫精髓，為帽子注入一股優雅氛圍。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

＃Lemaire HOOD

法式浪漫品牌Lemaire也有巴拉克拉法帽！以25%美麗諾羊毛及30%羊駝毛混織而成，Lemaire秉持一貫的極簡精神，將巴拉克拉法帽以最純粹的樣子呈現，打造出簡單、柔軟，戴起來蓬鬆有型還能勾勒出臉部細節的溫暖單品。

▲Lemaire秉持一貫的極簡精神，打造出簡單、柔軟的巴拉克拉法帽。（圖／翻攝自Lemaire官網）

＃MARNI X UNIQLO Popcorn Knitted Balaclava

MARNI與UNIQLO的最後一波冬日聯名，此次也跟隨流行趨勢推出「巴拉克拉法帽」，以羊毛混紡材質製成，採用凹凸有致的針織手法，結合趣味拼色設計，讓整體造型富有玩味，保暖又有型，親民的價格更是商品亮點之一！

▲MARNI與UNIQLO的冬日聯名，也跟上趨勢推出巴拉克拉法帽。（圖／品牌提供）

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