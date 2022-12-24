LIFE・經典／大隱於居的無聲豪宅　混凝土與木質的禪風靜謐

▲澳洲墨爾本無聲別墅豪宅。（圖／翻攝FRG Architects建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

對居住在都市或密集住宅區的人們，隱私感可說是件奢侈的事，密集的大樓空間，窗外可能不到一公尺就是對面鄰居的窗，即便是在沒有高樓的住宅區能與擁有小庭院，也需要顧及周邊與大馬路上的視線，澳洲建築事務所FRG Architects近年的設計以混凝土的極簡規劃打造無聲豪宅，讓禪風在建築本身落地生根。

近期澳洲墨爾本出現一座門面宛如迷宮入口般的獨棟住宅，即便車水馬龍的大馬路就近在咫尺，但卻無法「參透」這棟建築物的內部，下沉式的設計與隔壁鄰居的兩層樓建築相比，反而更加令人好奇，這對於土地空間有限、無法以庭院空間遮蔽路人視線（因為距離不夠遠）的面積而言，似乎是聰明的解決辦法，而採取混凝土為主要材質，不但能強調建築的整體感，也讓視覺更加簡約舒適。

其實仔細端詳，你會發現其建築對外的圍牆不是連貫的，它們在轉角或是邊緣，都留有一條可窺見其內視覺的縫隙，然而巧妙的錯落，會讓目光無法直接穿透其內，僅能看到分層分區的視線，讓混凝土的厚重感變得更加輕盈，卻又兼顧隱私，是非常巧妙的做法。

穿過像是迷宮的轉角後，大門就盡入眼簾，開放通透的格局讓人一眼就能看到屋後的小花園，整體以混凝土、黑色金屬與木質、玻璃材質形成基調，而光線也透過開放式格局進入屋內，即便從屋外看似是封閉的迷宮，卻在進入大門前就能感受屋內外空間的交融。

屋後的主要採光面為在圍牆後的花園，它由一個游泳池與單純的草皮構成，並延伸出有屋頂遮蓋的陽台區域，透過大片連接且可開啟的落地窗門隔出室內室外，可抵擋澳洲豔陽，也能連接室內室外，後方則是睡房空間。

這樣的設計兼顧隱私感與開放性，以分層的方式減少單調與嚴肅感，屋內的中央花園就是現代版的地中海庭院，設計團隊以「摺紙」的元素作為主要靈感，材質單一卻充滿變化，兼具古樸與現代的特色，是否也想在其內生活看看呢？