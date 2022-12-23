「跌倒超模」奚夢瑤拿LOEWE當媽媽包裝巧克力　沒帶護唇膏會抓狂

記者李薇／台北報導 圖／奚夢瑤微博、時尚芭莎小紅書

超模奚夢瑤2017年在維多利亞的秘密大秀上跌倒，意外成為話題焦點，知名度大開，後來與澳門富商兒子結婚，誕下一子一女，最近她上時尚雜誌專訪，分享包包裡面會攜帶的單品，她也直言「沒有護唇膏會覺得很難受，甚至抓狂。」

奚夢瑤這次分享開工的包包，只見她拿出奶茶色的Puffer Goya迷你亮面納帕皮革肩背包，帶有光澤感的皮革上面印有金色LOEWE LOGO，就像是枕頭一樣軟綿綿的材質，不僅容量頗大，蓬鬆質感好適合秋冬，摸起來感覺相當舒服。

首先，奚夢瑤拿出的是一條巧克力，在工作的時候可以補充熱量，有小朋友在身邊也可以獎勵給他們，還有維持口氣清新的薄荷糖也是必備，化妝品部分一定要帶護唇膏，不帶就會覺得很難受，而且沒有它就會想抓狂，當嘴唇很乾的時候會感到非常不舒服，要到便利商店買，卻常常不是習慣用的品牌，所以絕對隨身帶著。

身為超模趕場走秀、拍攝是必備，她也習慣包包裡放Tata Harper的臉部精油搭配刮痧板，只要一有時間就趕快按摩，可以讓肌膚的滋潤跟緊緻維持在最佳狀態，香水則是習慣攜帶小瓶旅行裝，大瓶太大太重，很不方便，另外，就是因為戴隱形眼鏡的關係，晚上很容易雙眼乾澀，所以樂敦的眼藥水也是愛用中。