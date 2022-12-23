阿雅傳授「挑好男人3個原則」，「只對你好」絕對不行

▲阿雅主持鬆弛有度，更被網友誇讚越來越美。（圖／翻攝自小紅書/阿雅）

記者曾怡嘉／台北報導

44歲阿雅近年來在大陸發展，知性溫暖的主持風格，備受肯定，私下她也積極經營《小紅書》分享她的人生、感情觀，吸引一票網友追隨，日前她分享挑選好男人的3個標準，更是大家點頭稱讚。

#對身邊人事物進退有度

好男人必備條件之一就是對你身邊的人事物進退有度。他不是那種霸氣總裁性格，只對你好卻會對其他人冷血無情，若是等到哪一天，他和你關係不好的時候，就會露出他的真面目。阿雅提醒女生們別被霸氣總裁性格迷惑，覺得全世界他只對你特別，這樣的男人只會在小說中出現。

▲（圖／翻攝自FB/阿雅官方粉絲團）

#一定懂得珍惜你

即便他身上只有100元，但他也願意把99元給你，把妳放在自己前面，阿雅分享他有一對夫妻朋友感情特別好，先生每個節日都會寫動人卡片給太太，用手寫的心意比任何昂貴禮物更貴重，雖然朋友對於過生日不講究，但先生絕對會把這一天所有事情都排開，幫老婆過生日。

#適當的自信但不自戀

好男人應該有適當的自信但卻不自戀，若是他過分看重自己，一定就會看輕你，會把另一半當成自己的附屬品，希望你事事都配合遷就他，和這樣的男人在一起剛開始會覺得霸氣，當相處久了日子會很難過。

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