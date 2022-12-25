來個浪漫的跨年夜！用「五感」開啟幸福體驗　既美又甜又私密

文／女子學

對於「浪漫」，你我都有不同的想像和詮釋，藉由五感觸及，挑起最敏感的那根神經，感受難以形容的幸福甜蜜感。

歲末年終，大家想好跨年夜要怎麼跟另一半過了嗎？今年，我們可以來點不一樣的！不再只是依照慣例到101欣賞煙火，更不是窩在沙發上啤酒配宵夜隨意倒數；特別的日子裡，學著製造「氛圍」，好好記住這一刻的觸動，從裡到外、從想像需求，打造屬於兩個人的浪漫節日！

那些美的體驗

想要創造浪漫感覺，就必須與「美」有所連結。無論是視覺上的美景、品嘗舌尖上的美味，都能讓我們立刻舒壓釋放。

▲視覺上的美景，讓人立刻舒壓釋放。（圖／粉絲專頁@W Taipei、緩慢）



美景

跨年的美景，可不是只有煙火而已！近幾年，大家越來越喜歡與另一半找一個舒適又漂亮的飯店，打造濃濃的節日氛圍。喜歡看夜景的，可選擇高樓飯店、喜歡親近大自然的，則可參考山區民宿，晚上眺望高空星辰、隔天欣賞日出晨曦，用最喜歡的方式，迎接嶄新的一年！

歡樂的節日，當然少不了美食。跨年如果想吃一頓好的，相信不少人會選擇上館子，像異國料理、景觀餐廳、私房菜等等，有許多豐富的選擇；還有一個方式是，和另一半在飯店或者家裡叫外送，例如超罪惡的炸雞、Pizza……吃完後再慵懶靠在一起看跨年倒數直播，享受兩人世界的平淡美好。

▲觀景餐廳或在家靠在一起吃Pizza看倒數直播，都是不錯的選擇。（圖／粉絲專頁@隨意鳥地方101觀景餐廳、拿波里官方粉絲團）



美酒



特別的日子、快樂的時候，我們都喜歡來點美酒，開上那一支擺在櫃中珍藏的寶貝，或者牽著另一半的手，一起去逛街、挑上一支兩人都喜歡的風味，搭配美味的食物，品嘗蘊藏口中的層次，感受微醺的幸福感！

▲來點美酒，感受微醺的幸福感。（圖／粉絲專頁@咖樂迪咖啡農場、Pinterest）



甜到心坎裡的幸福



試著想像，什麼樣的滋味，會讓你自然地微笑，並打從心裡感到幸福滿足？有了美的事物，也別忘了來點「甜」，它也是增加浪漫的重要元素！

▲晚點後的甜點，是很棒的收尾。（圖／粉絲專頁@Lady Kelly）



甜點



看著櫥窗裡漂亮精緻的蛋糕、嘗一口那甜蜜、有著多重口感的甜點，不自覺地說出：「好好吃喔！」相信是許多人都有過的經驗。吃完晚餐後，選一份喜歡的點心，可以是草莓、巧克力，又或者是帶點酒味的提拉米蘇，都是很棒的收尾喔。

甜蜜喜劇



有的時候，我們需要的是什麼都不去想，只要能發自內心地大笑、抒發壓力的途徑！這時，荒謬、爆笑的愛情喜劇，就很適合在跨年夜欣賞。把那些討厭、煩心的事情先拋開，和另一半看一部舒壓的好劇或電影吧！

▲找一部愛情喜劇，和另一半一起看。（圖／《愛情大臨演》劇照）



私藏於深處的境地



享受完外在的體驗，那最深層的那塊呢？有人說：「所謂的靈魂伴侶，正是內外在的契合。」在感官的觸動下，一步步探索對方、達到歡愉感受。透過感官上、身體上每一吋肌膚的觸碰，更加認識他、熟悉她。

▲「內在美」當然也不得馬虎。（圖／粉絲專頁@my BRA）



私房心機



每次約會，大家都懂得精心裝扮，呈現出最有自信的樣子，所以在「內在美」的部分，當然也就不得馬虎。可別以為內著還停留在又寬鬆又老氣的狀態，它們一樣有走在時尚尖端，舉凡絲綢、薄紗、鍊條等等設計與裝飾，每個細節都是私密的小心機。

私密愉悅



有一種秘密是，身上的每一吋肌膚、任何一個能挑逗敏感帶的地方，對方全瞭若指掌。魚水之歡來得猛烈，甚至一發不可收拾，如何增加其中的情趣，可以靠相關用品的加持；此外，倘若另一半不在身邊，近期還能透過高科技遠端遙控，材質上以仿真恆溫的觸感與技術，宛如親身撫摸般溫柔，度過異地共度春宵的浪漫夜晚。

▲適時增加一些情趣。（圖／Touch C官網）



「平淡之中製造一些些浪漫，絲絲點點浪漫累積著情感。」浪漫這回事，是愛侶之間必備的潤滑劑，藉由內外在的驚喜感動、探索互動，傳遞那份無法用言語訴之的愛……在跨年的這天、準備迎接新年的這天，好好譜出兩人的浪漫點滴。

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