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用明亮柑橘調迎財神！居家擺放3款擴香立刻提神又醒腦

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年家家戶戶都要迎財神，贏得整年的好運氣，除了到廟裡面拜財神爺之外，居家也不妨可以使用一些充滿正能量的香氛單品，像是具有明亮感的柑橘調香氣，讓空氣清新，同時也能提升精氣神，當然財運滾滾來。

1.STONEGLOW Nature’s Gift沁檸接骨木擴香，180ml、售價2200元

▲STONEGLOW,KLOWER PANDOR,C&F香研所,居家,擴香,香氛,。（圖／品牌提供）

英國香氛品牌STONEGLOW總是以繽紛的香材，製作出許多宛如藝術品般的居家香氣，2022年12月再度推出Nature’s Gift系列，其中，沁檸接骨木擁有萊姆的沁涼果香，伴隨著淡淡的杏花氣息，宛如微風般輕撫的細緻氣息，療癒舒心。

2.KLOWER PANDOR 白麝雪花空間擴香瓶2918，250ml、售價780元

▲STONEGLOW,KLOWER PANDOR,C&F香研所,居家,擴香,香氛,。（圖／品牌提供）

以製造專屬記憶香氣為核心的KLOWER PANDOR，推出「白麝雪花空間擴香瓶2918」，前味透過微酸的檸檬融合蘋果香氣，敞亮又清爽的香氣，讓人聞到精神都跟著為之一振，中調酪梨花、水梨花的白色系花香調，簇擁出迷人優雅的感受，最後麝香花尾韻展現出細緻溫潤氣息，宛如冬季的白雪皚皚。

3.C&F香研所 茶鑲系精油擴香－佛手柑伯爵，200ml、售價990元

▲STONEGLOW,KLOWER PANDOR,C&F香研所,居家,擴香,香氛,。（圖／品牌提供）

來自台灣的居家香氛品牌C&F香研所，推出多款擴香系列，其中，以茶香為基調的「茶鑲系精油擴香」，運用植萃精油搭配食用級酒精，揉合天然乾燥花，超療癒的明亮青草香氣，讓人聞到就心曠神怡，精緻瓶身搭配黑色擴香枝，相當有質感。

關鍵字：

STONEGLOW, KLOWER PANDOR, C&F香研所, 居家, 擴香, 香氛

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