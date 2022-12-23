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星巴克經典「栗香蒙布朗風味那堤」回歸！　12／27開賣還有新朋友

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▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）

▲星巴克年末熱門飲品栗香蒙布朗風味那堤12／27開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周將迎來耶誕節，離2022歲末已經不遠，星巴克再度回歸年末老朋友「栗香蒙布朗風味那堤」，心心念念這冬日溫暖滋味的星迷們，12／27在門市就能買得到了，本次加碼全新口味「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，讓喜愛茶飲的消費者也能嚐嚐鮮。

▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）

「栗香蒙布朗風味那堤」從2017年底推出後年年熱賣，以香滑牛奶結合栗香白巧克力風味糖醬，加上義式濃縮咖啡，最後擠上義式咖啡香氣的濃縮咖啡鮮奶油，再淋上栗香白巧克力糖醬，層層堆疊出細緻溫潤的風味，在寒冷冬日品嘗，會有倍感溫暖的感覺，今年星巴克還開放星禮程會員，可從12／25起使用APP行動預點搶先點購，每日限量就不怕買不到啦。

▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）

▲栗香蒙布朗風味那堤，售價145元起。

另外針對全年也受許多民眾青睞的抹茶風味，星巴克也全新推出「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，醇濃抹茶結合了茉莉柑橘風味的牛奶，綿長的抹茶尾韻中帶有清新的柑橘與茉莉花香，豐富的味覺也很適合細細品嚐。

▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）

▲茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤，售價145元起。

CURISTA COFFEE奎士咖啡針對歲末也推出全新調酒飲品，在明年1／8前可喝到3款限定調酒飲，包括「聖誕派對熱紅酒」以充滿異國風情的南美紅酒為基底，搭配蔓越莓及熱帶水果氣息；「愛爾蘭草莓歐蕾」以香醇的奶酒為主體，以大量的巧克力與草莓揉和多層次的口感變化，佐新鮮草莓果粒；「金色翡翠冰茶」加入伏特加與Espresso濃縮製成的咖啡調酒，靈感來源自長島冰茶，琥珀的茶色色澤同時添入檸檬、柳橙帶來清新感受，售價均為280元。

▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）▲星巴克栗香蒙布朗風味那堤。（圖／品牌提供）

▲（左起）聖誕派對熱紅酒、愛爾蘭草莓歐蕾、金色翡翠冰茶，售價均為280元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

星巴克, 奎士, 耶誕, 歲末, 經典飲品, 調酒

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