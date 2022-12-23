晚上睡不好？「5件小事」趕快做，讓你一夜好眠到天亮

▲擁有好的睡眠，能增進工作效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌，年底又總是被各種事情塞滿讓人心好累，曾有研究調查指出，超過一半的人有睡眠困擾，包括了睡眠品質不佳的問題，該睡的時候不想睡，累到想睡但卻睡不著，若想要好眠一覺到天亮，建議從5件小事做起，你的睡眠將有顯著改善。

#遠離手機

不得不承認，大部分人都被手機制約，當我們越想放空滑手機時，其實會讓心情更焦慮，而且若是睡前使用手機，發出的藍光會抑制褪黑素的分泌，使得睡眠品質大受影響。

#全黑環境容易入睡

國外研究報告指出，24度是最好的夜間溫度，睡眠和房間內的溫度和環境息息相關，盡量將睡眠空間和工作環境分開，減少噪音和光線，全黑的環境更容易入睡，想要睡得好，塑造睡眠環境很重要。

#睡眠儀式感

很累但卻睡不著，或許是因為你的大腦還在用力思考，這時候把眼睛閉上，將注意力放在自己的身體和呼吸頻率上，喝一口溫熱的水或是牛奶，讓人心神平靜下來，噴上助眠噴霧，又或是點上香氛蠟燭，這些儀式感不能少。

#把煩惱都寫下來

當心中有煩惱，腦子東想西想，很難進入睡眠狀態，如果睡不著不妨就拿出紙筆吧！把心中煩惱通通寫在紙上，邊寫邊能舒緩心情，若是想到開心的事情也可以寫下，幫助把注意力聚焦在積極的事情上，更容易入睡。

#冥想

冥想是一種通過排空大腦中的訊息和思想，讓大腦得到休息好的方法，藉放鬆和聯想改善壓力自我狀態，對於助眠很有幫助。若總是翻來覆去睡不著，試試睡前冥想，把累積的困難和壓力移出大腦，排除困擾你的不安感受。