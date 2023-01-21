超越同齡人提前財富自由！3妙招讓存錢變習慣　「延遲滿足」必學

記者李薇／台北報導 圖／pexels

拿到年終獎金或壓歲錢之後，很多人第一件事情就是買！冷靜想一下，真正擁有財富的人，都是懂得開源節流，不是不能買，而是要有方法。以下就盤點3個省錢的小妙招，了解自己的花錢細節、讓存錢變成習慣，就能輕鬆存下第一桶金，直接超越同齡人，再也不會被缺錢綁手綁腳，早日實現財富自由。

1.養成記帳的習慣

現在App記帳超方便，只要簡單按下幾個選項，就可以輕鬆知道自己每個月的開支分佈，做這件事情絕對不是為了儀式感，是為了能夠更精確的知道自己錢花在哪，也方便每個月，甚至每周、每天檢視自己的消費用度，透過不斷地修正、改進，讓存錢變成習慣之後，自然越累積越多。

2.減少信用卡開支

親手支付出去的大筆金額、手上拿著厚實的鈔票很有心痛感，但換成信用卡可就不見得，所以很多人總是幾千、幾萬的刷，等到下個月才會突然驚覺「為何超額支出」，雖然信用卡有它的方便性，但卻不是每個人都適合用，尤其是那些容易亂花、管不住自己物慾的人，更是要小心謹慎。

3.學會延遲滿足

購買慾就像是一個無底洞，當你想要擁有某一件東西的時候，越得不到就會越想要，一但擁有了，反而就不稀奇、不會珍惜，這是很多人的真實寫照，與其衝動消費，不如學會延遲滿足，當下想買的瞬間熱血沸騰，但絕對要忍住，等到一個月、兩個月之後，情緒恢復冷靜，理智也比較在線的狀況下再回頭看，也許就會發現其實不是這麼想要，那這筆錢就省下來了。