維他命C含量是檸檬2.9倍！營養師曝「吃釋迦好處」

▲釋迦正是產季，營養價值高。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

水果當季吃對健康好處多多，營養師高敏敏分享，現在正是釋迦的盛產季節，無論是哪種釋迦營養都超豐富，它能幫助抗氧化、增加免疫力，也能幫助鐵質的吸收，還能維持好氣色。

#維生素B群

維生素B群可以維持皮膚黏膜健康、幫助組織修復，也能促進身體代謝力、維持良好情緒、保持好心情。

#葉酸

鳳梨釋迦中的葉酸豐富，是孕婦必要營養之一，建議孕媽咪可以適量攝取，能幫助胎兒神經發展。

#膳食纖維

釋迦的口感吃起來很綿密，卻含有豐富的膳食纖維，能幫助腸道順暢，解決便秘問題。

#礦物質鉀

釋迦含有豐富的礦物質鉀，可以幫助調節血壓、降低心血管疾病，但要提醒腎臟病患者需注意攝取量，以免攝取過多的鉀。

當季的釋迦好甜，也會有人擔心「糖分熱量會不會太高」？營養師高敏敏解釋，釋迦的維他命C含量僅次於芭樂，是台灣水果中第2名的高維他命C水果，且含量比檸檬高於2.9倍。釋迦可以幫助抗氧化、增加免疫力，還能幫助鐵質的吸收，想要維持好氣色，吃它就沒錯！

#釋迦比一比

大目釋迦：外觀呈圓形，口感綿密香甜。營養師建議一次可吃1/3~半顆。

鳳梨釋迦：外觀呈尖長形，口感微酸微甜，類似鳳梨。營養師建議切塊裝，約可吃8分滿碗。



