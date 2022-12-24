fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧紅毯照美翻網友盛讚　保養技巧公開，美容覺真的有用

>

文／美人圈

韓韶禧近期在AAA、英國時尚大獎上的紅毯造型接連引發話題，膚白貌美的她搭配一頭烏黑的長捲髮，真的像是女神降臨，每次走紅毯都被網友封為紅毯第一美！今天帶來她的日常保養技巧，原來白皙的肌膚都靠睡出來、吃出來的？獨門保濕三步驟更是關鍵，快一起了解下！

韓韶禧紅毯照超絕！網友盛讚「紅毯最美」

韓韶禧從先前《夫妻的世界》爆紅後，就一直是紅毯焦點，先前作為Balenciaga韓國品牌大使的她首度出席2022英國時尚大獎（British Fashion Awards），穿著一身Reem Acra森林綠透紗禮服，一身綠色不僅襯托出她的雪白膚色，搭配一頭黑髮真的就像是真人版白雪公主，生圖也是超絕！

「紅毯最美」韓韶禧私下保養技巧公開！獨門保濕技巧必學，養出白皙美肌這步驟是關鍵

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）

日前在日本剛落幕的韓國亞洲明星盛典（Asia Artist Award，簡稱AAA）上，韓韶禧穿著一身香奈兒2023早春度假系列的長洋裝登場，細白的肌膚搭配一頭黑髮，一現身就驚艷全場，也被網友大讚是紅毯第一美！

「紅毯最美」韓韶禧私下保養技巧公開！獨門保濕技巧必學，養出白皙美肌這步驟是關鍵

▲韓韶禧香奈兒禮服上身驚艷紅毯。（圖／AAA）

韓韶禧保養技巧：三步驟保濕法

韓韶禧的白皙肌膚、基本上都和日常保養脫不了關係！先前她就大方分享自己的獨門三步驟保濕法，首先，每天早上洗完臉後她都會將化妝水倒在手上，輕輕拍過雙頰與鼻翼、下顎，透過拍打加強吸收之外，也可以順便消水腫、為肌膚開機醒腦。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

接著針對較乾燥的鼻翼、雙頰部位會在擦上精華，加強保濕修護，最後一定會根據膚況選擇鎖水的凝凍、或是保濕的乳霜，透過邊按摩的方式加強吸收，幫助肌膚補水、細滑膚觸，後續上妝也會更加服貼，不易斑駁脫妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓韶禧保養技巧：最大限度減少化妝

除了工作需求之外，韓韶禧其實私下都素顏居多、避免造成肌膚負擔，就算化妝、也是以淡妝為主，她也分享自己的淡妝技巧！底妝中會先以有光澤感的飾底乳為主，增加肌膚的原生光澤感，秘訣就是以少量多次的方式反覆上妝，讓妝感更加輕薄自然，最後再用氣墊薄薄輕拍一層、不刻意遮瑕，創造天生好膚質般的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

韓韶禧保養技巧：飲食管理對肌膚也很重要

很多人想要皮膚好，拼命擦保養品卻沒有效果，其實「飲食管理」更重要，韓韶禧透露自己也是靠飲食管理同步維持好身材及膚質！像是甜食、澱粉、炸物等都是導致肌膚發黃、長痘出油的元凶，除了要忌口之外，每天也記得多喝水，不僅促進身體新陳代謝之外，也可以養出更加透亮的好膚質。

 
 
 
 
 

 
 

韓韶禧保養技巧：好好睡「美容覺」

都說美女愛睡覺，韓韶禧也非常重視睡眠！她曾經分享過良好的睡眠才能幫助身體代謝、對瘦身和美肌保養都很有幫助，睡前她會盡量不滑手機，也會做一些簡單的伸展運動來放鬆身體肌肉，幫助提升睡眠品質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

「2023開架粉底液推薦」網友回購必買，10款乾肌、油肌、混合肌蜜糖粉底液大集合！

新手眉型攻略！化妝師傳授「眼下線」是重點，原生感眉型更自然柔和、修飾五官臉型

8組陸劇明星「跨國撞衫」！趙露思撞衫Lisa很驚豔，虞書欣撞衫秀智沒輸，熱巴又豔壓了

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓韶禧, 紅毯, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師揭洗澡5大誤區，難怪乾癢又長痘！第2超多人都中

皮膚科醫師揭洗澡5大誤區，難怪乾癢又長痘！第2超多人都中

最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

太妍又更瘦了！曬包帶貨洩「皮包骨」體態　粉絲擔心：拜託吃胖點

太妍又更瘦了！曬包帶貨洩「皮包骨」體態　粉絲擔心：拜託吃胖點

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔 晚上睡不好？「5件小事」趕快做，讓你一夜好眠到天亮 7種不該留在衣櫃的服裝　留著只會「顏值下降」 劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 姆巴佩私下竟是「潮鞋控」！　Nike Dunk、AJ1狂收超多配色 史上最可愛！星巴克推出「薑餅人星冰樂」　焦糖千層酥口味再冷也要喝 風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面