韓韶禧紅毯照美翻網友盛讚　保養技巧公開，美容覺真的有用

文／美人圈

韓韶禧近期在AAA、英國時尚大獎上的紅毯造型接連引發話題，膚白貌美的她搭配一頭烏黑的長捲髮，真的像是女神降臨，每次走紅毯都被網友封為紅毯第一美！今天帶來她的日常保養技巧，原來白皙的肌膚都靠睡出來、吃出來的？獨門保濕三步驟更是關鍵，快一起了解下！

韓韶禧紅毯照超絕！網友盛讚「紅毯最美」

韓韶禧從先前《夫妻的世界》爆紅後，就一直是紅毯焦點，先前作為Balenciaga韓國品牌大使的她首度出席2022英國時尚大獎（British Fashion Awards），穿著一身Reem Acra森林綠透紗禮服，一身綠色不僅襯托出她的雪白膚色，搭配一頭黑髮真的就像是真人版白雪公主，生圖也是超絕！

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）

日前在日本剛落幕的韓國亞洲明星盛典（Asia Artist Award，簡稱AAA）上，韓韶禧穿著一身香奈兒2023早春度假系列的長洋裝登場，細白的肌膚搭配一頭黑髮，一現身就驚艷全場，也被網友大讚是紅毯第一美！

▲韓韶禧香奈兒禮服上身驚艷紅毯。（圖／AAA）

韓韶禧保養技巧：三步驟保濕法

韓韶禧的白皙肌膚、基本上都和日常保養脫不了關係！先前她就大方分享自己的獨門三步驟保濕法，首先，每天早上洗完臉後她都會將化妝水倒在手上，輕輕拍過雙頰與鼻翼、下顎，透過拍打加強吸收之外，也可以順便消水腫、為肌膚開機醒腦。





接著針對較乾燥的鼻翼、雙頰部位會在擦上精華，加強保濕修護，最後一定會根據膚況選擇鎖水的凝凍、或是保濕的乳霜，透過邊按摩的方式加強吸收，幫助肌膚補水、細滑膚觸，後續上妝也會更加服貼，不易斑駁脫妝。





韓韶禧保養技巧：最大限度減少化妝

除了工作需求之外，韓韶禧其實私下都素顏居多、避免造成肌膚負擔，就算化妝、也是以淡妝為主，她也分享自己的淡妝技巧！底妝中會先以有光澤感的飾底乳為主，增加肌膚的原生光澤感，秘訣就是以少量多次的方式反覆上妝，讓妝感更加輕薄自然，最後再用氣墊薄薄輕拍一層、不刻意遮瑕，創造天生好膚質般的效果。





韓韶禧保養技巧：飲食管理對肌膚也很重要

很多人想要皮膚好，拼命擦保養品卻沒有效果，其實「飲食管理」更重要，韓韶禧透露自己也是靠飲食管理同步維持好身材及膚質！像是甜食、澱粉、炸物等都是導致肌膚發黃、長痘出油的元凶，除了要忌口之外，每天也記得多喝水，不僅促進身體新陳代謝之外，也可以養出更加透亮的好膚質。





韓韶禧保養技巧：好好睡「美容覺」

都說美女愛睡覺，韓韶禧也非常重視睡眠！她曾經分享過良好的睡眠才能幫助身體代謝、對瘦身和美肌保養都很有幫助，睡前她會盡量不滑手機，也會做一些簡單的伸展運動來放鬆身體肌肉，幫助提升睡眠品質。





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