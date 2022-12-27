連Jessica都不能沒有它！7款護唇單品打造冬天最水潤雙唇

實習記者黃麗頻／綜合報導

在寒冷的天氣裡，嘴唇總會感覺異常乾澀，臉色也會跟著滄桑了起來，這時候就需要護唇膏來拯救了！護唇膏種類這麼多，該怎麼選擇比較好呢？以下精選7款護唇單品，LA MER 修護唇霜連Jessica都說不能沒有它。

＃LA MER 修護唇霜

LA MER除了臉部保養品很厲害，連修護唇霜也是赫赫有名，帶著淡淡的薄荷香氣，這款修護唇霜選用絲絨質地，盼望以最溫柔的撫觸修護、調理和蛻變雙唇，並在滋養與修護中形成保濕屏障，防止唇部再次受到傷害，厲害程度連Jessica都說不能沒有它！

▲LA MER 修護唇霜，NT$3,100。（圖／翻攝自IG@jessica.syj、LA MER官網）

＃香緹卡 修護唇霜

以天然保養品牌聞名的香緹卡，鑽石面膜絕對是他們家的經典商品，其實他們的修護唇霜也十分厲害！富含夏威夷核果油、乳木果油、維他命E及蘆薈，香緹卡團隊嚴選配方，希望這不只是普通修護唇霜，而是更像護理唇膜，添加玫瑰和薰衣草成分，藉此讓雙唇有如絲絨般柔軟。

＃Jo Malone 維他命E護唇霜

Jo Malone的維他命E護唇霜也是他們家的隱藏版黑馬！以修護功效聞名的維他命E為基底，進而保護唇部肌膚不受環境傷害，並添加自帶潤澤成分的蜂蜜，為護唇霜帶來天然的香氣，擦上去彷彿有一層水膜在唇上，難怪不少人說「這超適合當晚安唇膜！」

▲Jo Malone 維他命E護唇霜，NT$1,400。（圖／翻攝自小紅書@雷皮蛋、@小透明vickey）

＃CHANEL 山茶花保濕潤澤唇霜

以保濕為核心的山茶花系列，此系列的保濕潤澤唇霜結合山茶花精萃PFA及山茶花精油，提升保濕能量達到修護功效，賦予嬌柔的唇部肌膚深層潤澤，植物蠟質的成分溫柔的包覆雙唇，提供最細緻與柔嫩的防護。

▲CHANEL 山茶花保濕潤澤唇霜，NT$1,330。（圖／翻攝自小紅書@B、@一只羊美妝）

＃Dior 癮誘粉漾潤唇釉

Dior最有名的癮誘粉漾潤唇系列，也推出潤唇釉啦！這款潤唇釉裡頭添加櫻桃籽油萃取，致力打造能深層修護、保濕雙唇的產品，並為唇部注入水亮光澤，可單獨使用、作為唇妝打底或在妝後塗上，為唇妝增添閃耀亮點！

▲Dior 癮誘粉漾潤唇釉，NT$1,310。（圖／翻攝自Dior官網）

＃克蘭詩 彈潤植萃美唇油

克蘭詩的植萃美唇油2022年再推出升級版，配方靈感來源自品牌的經典護理油，添加全新配方「有機甜薔薇油」，與經典的榛果油和荷荷芭油，達到深層滋潤雙唇，打造誘人俏唇，不油膩的質地形成細膩的保護層，會成為品牌熱門商品當之無愧！

▲克蘭詩 彈潤植萃美唇油，NT$950。（圖／翻攝自克蘭詩官網）

＃Grown Alchemist 三效超淨化彈潤唇霜

來自墨爾本的文青品牌「Grown Alchemist」，這款三效超淨化彈潤唇霜結合純淨的植萃力量與科學技術，質地絲滑潤澤，帶點清甜香草氣息，蘊含三效超淨化複合物，希望帶給雙唇滋養及修護，更能保持緊實、彈嫩和水潤光澤，絕對是呵護雙唇的大幫手！

▲Grown Alchemist 三效超淨化彈潤唇霜，NT$620。（圖／翻攝自10/10 HOPE官網）

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