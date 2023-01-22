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小資女第一瓶專櫃保養品推薦！冠軍乳霜竟不到3千元　油水黃金配方超養膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

拿到紅包第一件想做的事情，絕對是拿去買夢幻逸品，尤其是平常捨不得入手的專櫃保養品，這時更是下手好時機，以下就盤點5款小資女初入專櫃必買的第一瓶保養，好用程度都是網友一生推的單品，趕緊跟上腳步。

1.資生堂 百優精純乳霜，50ml、售價2800元

▲資生堂,雅詩蘭黛,克蘭詩,蘭蔻,ALBION,保養,精華液,乳霜,。（圖／品牌提供）

資生堂旗下最受到歡迎、也是專櫃熱賣第一的「百優精純乳霜」，雖然是乳霜質地，但卻一點都不會厚重、黏膩，不管是春夏秋冬都很適合使用，難怪很多人都是10、20年的粉絲，加上價格比起一般專櫃更平易近人，直接挑戰市場最低價，簡直沒有可以替代它的神霜。

2.蘭蔻 超極光活粹晶露，150ml、售價3500元

▲資生堂,雅詩蘭黛,克蘭詩,蘭蔻,ALBION,保養,精華液,乳霜,。（圖／品牌提供）

蘭蔻在2020年推出的「極光水」超極光活粹晶露，一上市就立刻在社群網站掀起瘋狂討論，專櫃人潮絡繹不絕，直到現在都在紅，深受許多女孩喜愛，一擦就透亮、還有滋養效果，清爽不黏膩的質地，難怪用過都愛不釋手，獨特97%激光酵素複合精華、3%植萃精油成分，養膚卻不會過度潤澤，就該進入必買清單。

3.雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露，50ml、售價4200元

▲資生堂,雅詩蘭黛,克蘭詩,蘭蔻,ALBION,保養,精華液,乳霜,。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導全方位修護露熱賣40年，不少人都是從女孩用到當媽媽還在支持，化妝台上完全不能少了它，睡前、妝前使用通通行，不僅修護效果超強、吸收速度快，重點是有感穩膚、上妝超服貼，保濕、透亮、緊實通通一次搞定，CP值超高。

4.克蘭詩 黃金雙激萃，50ml、售價4100元

▲資生堂,雅詩蘭黛,克蘭詩,蘭蔻,ALBION,保養,精華液,乳霜,。（圖／品牌提供）

法國天然植萃品牌克蘭詩以美容專業起家，運用特殊2：1的水油黃金比例，推出黃金雙激萃，裡面擁有20＋1種植物萃取成分，可以迅速滲透保濕肌膚，一上市就立刻拿下歐洲熱賣NO.1，平均每5秒就售出一瓶，還連續3年拿下美容大賞，絕對口碑有保證。

5.ALBION 妃思雅美肌之源超酵能雙精萃，40ml、售價5000元

▲資生堂,雅詩蘭黛,克蘭詩,蘭蔻,ALBION,保養,精華液,乳霜,。（圖／品牌提供）

ALBION以先乳後水的保養概念，顛覆妳呵護肌膚的習慣，這一瓶超酵能雙精萃更是品牌銷售冠軍的抗老精華液，1月再度進行全面更新，以老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃組成全新「超酵能配方」，蘊含多達20種植萃成分，特殊雙管設計將水分與油分分開，使用時以最新鮮的姿態混合，絲柔質地秒速吸收，肌膚潤澤度立刻提升。

關鍵字：

資生堂, 雅詩蘭黛, 克蘭詩, 蘭蔻, ALBION, 保養, 精華液, 乳霜

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