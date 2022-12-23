星巴克「寧靜藍」冬季春節系列　開啟2023年悠然氛圍

記者蔡惠如／綜合報導

2022年歲末走過疫情，開啟回歸日常，在2023年開始之際，平靜與悠然成為主要基調，星巴克冬季與兔年春節商品，也有寧靜的藍色為主要色系，無論是深淺藍色系的馬克杯、各類包袋，或是有可愛萌兔圖案以迎接兔年來臨的餐具、杯款或隨行卡，都擁有更加沈穩優雅的風格，邁向新的一年，讓我們悠然以對。

剛過冬至，即將迎來最酷的大小寒，然而親朋好友的相聚時刻也即將來臨，帶給我們生活上的溫暖，走過疫情心情正要穩定，星巴克本季選用散發寧靜能量的各式藍色，包括清爽的水藍色和海藍色、活潑的靛青色、個性的蒼青色以及深邃的黛藍色，鑲上品牌女神金屬章，體現在清新雋永的馬克杯上，並同步推出一系列藍色實用的包袋類，讓消費者一年四季都適用。

此外，為迎接兔年，今年自然以兔子做為主角，搭配沉穩優雅的靛藍色系，推出包括提袋、馬克杯、餐具組、隨行卡共四款品項，馬克杯及隨行卡運用花紙與網印技術，讓活潑可愛的兔子更有視覺上的躍動感，而提袋內裡滿版的品牌設計，象徵活潑、趣味的一年，實用的餐具組也將餐具袋換上俏皮的兔子造型設計，準備為新的一年帶來兔年好福氣。

冬季系列預計於12／27開賣，兔屬不凡新春禮則於明年1／1日正式推出，星禮程會員加碼優惠，如於明年1／1至1／3期間，購買兔屬不凡新春禮一組，可額外獲贈25顆星。明年1月也推出整月優惠，購買紙本飲料券，每本加贈好友分享券1張，並可獲得價值450元的限量福兔提袋，以及價值150元的兔年紅包袋。

昇恆昌今年則以「前進的力量」為主題，與國際知名的台灣塗鴉藝術家DEBE聯手推出「奔兔」年節瓷罐，以速度感的兔子造型，給予2023年新的意象，兔型瓷罐採用多層次的奔跑流線設計，顛覆傳統常見的表面圓弧平滑設計，展現兔子的動態速度感，燒製難度更高，內置台中知名品牌「黑色小白兔」兔子造型的西式餅乾及牛軋糖，搭配阿里山高山烏龍茶三角立體茶包，售價2,680元。