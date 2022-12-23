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Ozone齊穿「三葉草復古潮鞋」！　《Unicorn》MV搭皮草造型帥炸

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記者鮑璿安／綜合報導

實境選秀節目《原子少年》男團 Ozone擁有高人氣引領潮流，這回更與知名運動品牌adidas Originals合作演繹旗下經典鞋款Gazelle，成為首張EP《Unicorn》MV中的穿搭亮點，粉絲們也能入手同款單品打造 「Ozone風」！

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲OZONE演繹經典GAZELLE鞋款，成員6人6色 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ozone穿搭 。（圖／品牌提供）

▲磚紅橘與復古綠的全新配色 。（圖／品牌提供）

Ozone首張EP《Unicorn》MV造型與adidas Originals 合作，成員們身穿冬季主打單品環保皮草外套，用以三葉草LOGO貫穿其中，加上繽紛色系自帶潮流感。六人更穿著六色經典標誌Gazelle鞋款，原型來自於手球與運動場上的鞋履，而後以流線鞋型搭配麂皮材質，以及不敗的白色三條線和側面燙金標誌成為重要元素。

今年年末更換上了磚紅橘與復古綠的全新配色，甚至也造福女性粉絲，推出厚底款式拉長腿部比例，絕對是話題鞋款之一。品牌為Ozone打造獨家3D裸視影片，於12月23日起在信義區的adidas Brand Center信義概念店戶外廣告牆播出。

【看更多】

New Balance 秋冬機能鞋款

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

New Balance特別請到亞太區形象大使李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA® 系列 1906R ，勢必又是一雙話題鞋款，本季特別採用軍規等級的 CORDURA® 抗撕裂面料，加上防潑水功能應對陰雨天氣，性能與顏值兼具。此外，有著經典 574 鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的 57/40 ，則是首次搭載 GORE-TEX® 防水材質，也成為熱門首選之一。

關鍵字：

Ozone, adidas Originals , Gazelle

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