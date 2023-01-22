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「摯友體檢」找出真正知己　符合4種條件快約聚！

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▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲新的一年來場摯友總體檢吧。（圖／unsplash、Pixabay、PAKUTASO，以下同）

編輯／借借

我們在一生中會遇到許多人，有一半能成為朋友已經算多，要真正成為「摯友」，真的難得見到幾個，尤其隨著年紀增長，大家越來越忙自己的事，加上社會一些現實面，真心對待的實在愈來愈少，有幾個「點」只要符合其中一項，就能讓你能體會身邊哪幾個是真心友人，新的一年到來不妨也開始連絡見個面吧！

久久見一次，一點也不生疏

親密的友人有時就像家人，不需要時常見面，友誼跟感情依然穩固，有時因為工作或家庭有其他事要忙，甚至想把時間留著自己獨處，這樣的狀況對方都懂，即使數月才見一面，也不會有任何壓力，聊天起來就跟天天見面一般自然。

▲閨蜜,女人,友情,朋友。（圖／翻攝PAKUTASO）

秒懂重點

有時跟好友交談，頻率就是對，就算有些事情沒有說出口，對方也能秒懂你的意思，這是因為他們知道你的個性跟在意的點，也知道什麼事情是你的地雷，即便你很難形容的感覺，他們也能體會，相處下來非常自在。

▲閨蜜,聊天,八卦,閒聊,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經歷過磨合仍然在一起

這點感覺像是愛情，但確實是如此，之前曾經爭吵或者是互看不順眼，但經過克服或相處之後成為好友的情況，其實友情會更加堅強，因為自己跟對方都學會了包容跟重啟，甚至可能比愛情還要更日久彌新。

▲閨蜜,死黨,麻吉,朋友,好友,姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不計較的感覺

朋友相互幫忙不是應該的，是心甘情願的，摯友當然就是這樣，兩人相處付出的時間、金錢甚至是感情的價值，都不會被錙銖必較的被計算，自然也不會有等著對方回饋或被回饋的壓力。

▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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