定期清理臉書好友意味「重掌人生」　讓不需要的人遠離生活吧

▲定期清理FB上朋友名單，不代表你無情或冷酷，反而有掌握人生的含義（圖／unsplash、pexels、pixabay）



編輯／借借

身邊總有一些好友，隔一段時間就會整理Facebook好友名單，固定刪好友的舉動，看似殘酷無情，其實背後含義可不是這樣，反而代表對生活的豁達，不過度執著於「看似」交友廣闊的表象，有這種習慣的人，反而珍惜對人生中有意義的朋友，人際關係的整理需要勇氣跟理解力。

活在當下，珍視常聯絡的朋友

在網路世界，只要按一個按鈕就能「交朋友」，臉書好友300、500個比比皆是，真正有聯絡的又有幾個？如果不是重要的朋友，有必要花時間Follow他的生活嗎？還不如定期梳理人際關係，珍視常常聯絡的朋友，把握當下就好。

▲「刪好友」代表更看中現實生活中有交集的好友們。



丟掉對過去不滿意的自己

刪除好友某方面來說，就像刪除了那時期的自己，如同分手不再聯絡一般，不願意想起過往那些不好的回憶，於是把一起度過那段時間的好友刪掉了，就像丟掉了自己不好的那部分，昂首踏向更好的明天。

▲「刪好友」象徵把過去不好的自己也刪除。



贏回對生活主導權

生活中有太多不是自己能掌握的事情，起碼人際關係講究雙方頻率，若是合不來，果斷刪除也沒什麼不好。至少，對於交朋友這件事，還是能掌握主導權的，如果你最近對自己失去自信，不如就從過濾臉書好友、重掌人生做起。

▲果斷「刪好友」，贏回人生主導權。

