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【2023年春節紅包行情表】物價高漲　建議「起跳價」增加

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▲▼紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲過年別忘包紅包感謝一年父母的辛苦，要包多少可用平均金額做參考。（圖／pixabay）

編輯／借借

除夕即將來臨，家人團聚給個紅包要能圓圓滿滿，紅包禮數自是不可少，尤其對祖父母與父母，要表達這一年照顧的心意，其實是有一些規矩的，劇烈的通膨，同樣金額能買的東西變少這件事超有感，首先切記至少要持平，此外不能包單數、3,000元不可包之外，最好預算準備多一點，建議將「起跳價」增加，高金額的紅包先不調，下列行情表可供參考，但還是要量力而為。

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲紅包金額有些有禁忌，過年時要注意。（圖／資料照）

禁忌要注意
一般人都知道過年紅包錢不可包單數，包括尾數是100、300、500等，但其實整數3,000元的數字，在傳統上也算是「單數」，因為雖然3000這數字能被2整除，但主要是因為開頭的「3」是單數，即便後面的0讓整體的數字感覺起來是雙數，但其實在習俗裡仍是算成「單」，通常用於喪禮，同理5,000元、7,000元與9,000元也一樣，此概念也可用在結婚包紅包，最好也避開3,000元的數字，可用3,200元、3,600元結尾。

此外針對長輩的紅包，要謹記去年給的金額，今年至少要「持平」，只能年年給多不能少，而且不要拿一看就是知是去年的紅包袋，像是生肖或上方有印年份的款式，就別用了，也不要拿用過的紅包袋來包。

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲剛出生或嬰兒（2歲以下）的小孩，可從200元包起。（圖／pexels）

由小至大分對象
過年包紅包從小至大數字依序是200元、600元、1,000元、1,200元、1,600元、2,000元、2,200元、2,600元、3,600元、6,000元、6,600元、10,000元、16,000元。然後依對象與交情進行調整。

祖父母－3,600元、6,600元或以上
父母、公婆－3,600元、6,000元、6,600元、12,000元或以上
自己小孩－800元（國小以下）、2,200元、2,600元（國高中）、3,600元或以上（大學以上） 
親友、好友小孩－200元、600元（初生、嬰兒）、1,000元、1,200元
同事、鄰居小孩－200元、600元、1,000元（依交情而定）

▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲雖然有大概行情表，但還是要依照實際收入狀況量力而為。（圖／unsplash）

長輩紅包可按比例
上述行情表需依照個人經濟狀況，若針對社會新鮮人跟打工族，則可按薪資比例給紅包，量力而為即可，基本上父母紅包金額，可用月薪1／10或2／10比例考量，較符合實際狀況。

關鍵字：

春節, 紅包, 紅包行情, 2023開運, 農曆新年

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