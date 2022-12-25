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2022台灣@cosme年度美妝TOP 3　小棕瓶口碑爆棚、這支睫毛膏卸除液必囤

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文／美人圈

即將進入2022年的尾聲，這一年來又有那些優秀的美妝保養品異軍突起呢？台灣@@cosme就依據暢銷量、消費者口碑做分析，評選出年度美妝大賞榜單，想知道是哪些厲害的選手們入榜，就快來看看以下的@cosme台灣美妝大賞介紹，年末寵愛自己的肌膚，跟著這份榜單買絕不會出錯。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」

TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

KISSME這支睫毛膏卸除液真的必囤！從美妝排行榜、Youtube頻道到PTT、Dcard幾乎都可以看到驚人的討論聲量，就知道有多好用~只要將齒狀刷頭輕輕刷在睫毛上，不用反覆搓揉即可輕鬆卸除，也能避免刺激感，添加人蔘根萃取精華、蜂王乳萃取精華與野玫瑰油等多種睫毛滋養成分，卸妝兼保養，CP值超高！

2022台灣@cosme年度美妝大賞出爐！小棕瓶、靈芝水口碑爆棚，這款睫毛卸除液台日都上榜

▲KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液 6.6ml，NT$320。（圖／KISSME）

TOP 2：ORIGINS 品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水

品木宣言靈芝水在2022年迎來了全面升級之後，更是大受歡迎！將核心濃萃靈芝含量提升至十倍，針對舒緩泛紅、提升保濕力更有感，搭配烏拉爾甘草等修護配方，網友分享：「只要使用擦、壓、拍、敷的四層保濕法後，穩定膚況就超有感，感覺肌膚變得更平滑細緻。」

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲ORIGINS 品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水 200ml，NT$1,500。（圖／IG@cepetit_jardin、ORIGINS 品木宣言）

TOP 1：Estée Lauder 雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露

榮獲這回@cosme 台灣「綜合賞」第一名寶座的正是它——雅詩蘭黛小棕瓶！升級版的「特潤超導全方位修護露」質地更輕盈，輕輕一抹即可立刻吸收，蘊含極效修護三胜肽，可以提升肌膚日夜修護力，好吸收、保濕、滋潤就是網友對它的印象，是一款各方面表現都很全方位的選手，獲得第一名完全實至名歸啊。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲Estée Lauder 雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 50ml，NT$4,200。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

@cosme台灣2022年度「重點保養」

TOP 3：Neogence 霓淨思 18%杏仁酸透亮煥膚精華

後疫情時代口罩不離身，各種粉刺痘痘問題產生，也讓酸類精華成了重點保養必備品！這次獲得第三名殊榮的重點保養品，就是霓淨思18%杏仁酸透亮煥膚精華，蘊含18%杏仁酸、大馬士革花蜜酸、杜鵑花酸，天然三重酸可以溫和代謝老廢角質，達到緊緻毛孔、穩定膚況效果，網友大推：「實際使用了大概七天，就會發現鼻子兩側的顆粒感消失很多，而且痘痘長得頻率也變低了。」

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲Neogence 霓淨思 18%杏仁酸透亮煥膚精華 30ml，NT$1,350

TOP 2：PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 

寶拉珍選水楊酸精華可以說是美妝排行榜的常勝軍！蘊含高濃度2%水楊酸，能溫和去除老廢角質，暢通毛孔阻塞，對抗痘痘粉刺，打造細緻光滑水煮蛋肌，如般的質地，使用後也不會有黏膩或異味，是油肌必收的一款優秀煥膚精華。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 2%水楊酸精華液  118ml，NT$1,080。（圖／PAULA'S CHOICE 寶拉珍選）

TOP 1：DR.WU 達爾膚 杏仁酸溫和煥膚精華8% 

如果你是乾燥或敏弱肌，又想嘗試居家刷酸，這款DR.WU 達爾膚杏仁酸溫和煥膚精華8%絕對會是你的首選！獨創黃金比例三重酸，5%杏仁酸、2%水楊酸及1%焦葡酸，可以達到溫和漸進式煥膚，網友盛讚：「這款精華液就像水一樣舒服滋潤，長期使用後會發現肌膚變平滑，那個膚觸摸起來真的會讓人感動哭。」榮獲重點保養品項第一名，完全是有道理的呀！

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華8% 15ml，NT$800。（圖／DR.WU）

@cosme台灣2022年度「趨勢賞」－A醇保養KIEHL'S

契爾氏 A醇 全能新生抗痕精華

A醇可說是近期最熱門的保養成分，因此這回@cosme也貼心規劃了獲得「趨勢賞」-A醇保養專區提供大家參考，像是這款@cosme網友一致好評的KIEHL'S 契爾氏 A醇全能新生抗痕精華，就貼心調配出最精準配方的「專利A醇」，能有效深層撫平紋路、緊緻毛孔、提升肌膚緊實度，還內含神經醯胺與超級胜肽層層包覆精純A醇，可提升肌膚對精純A醇耐受度以及加強肌膚屏障，就連敏弱肌膚也能安心使用。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲KIEHL'S 契爾氏 A醇 全能新生抗痕精華 30／50ml，NT$2,200／3,080。（圖／KIEHL'S 契爾氏 A醇）

MIRAE 未來美 超級A醇緊緻透亮精華

誰說買A醇抗老保養品一定要花大把鈔票！「MIRAE 未來美」超級A醇不僅價格好入手，還使用獨家核心3成分－超級A醇、韓國專利提拉胜肽、高純度積雪草苷，可以讓高效成分迅速滲透，達到超有感的保養效果。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲MIRAE 未來美 超級A醇緊緻透亮精華 30ml，NT$1,580。（圖／MIRAE 未來美）

PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳

小小一瓶就結合三大明星抗老成分A醇、補骨脂酚及胜肽，可以一次搞定多重肌膚老化問題，讓皮膚變得更細緻、平滑、毛孔緊緻，網友大讚：「長期使用後，肌膚變得很水嫩，臉上的小小顆粒感都逐漸消失，真的超有感！」

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳 30ml，NT$1,780。（圖／PAULA'S CHOICE 寶拉珍選）

@cosme台灣2022年度「趨勢賞」-精華水

LA MER 海洋拉娜 超能修護精華露

精華水兼具精華保濕修護與化妝水清爽特性，近年來也廣受市場歡迎，這次獲得趨勢賞的還有大升級的LA MER海洋拉娜 超能修護精華露，蘊含更高比例的奇蹟活凝金萃以及萊姆茶萃取，能為肌膚灌注水潤能量，尤其針對撫平細紋、緊緻彈潤非常有感，一抹即可讓肌膚水嫩發光。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲LA MER 海洋拉娜 超能修護精華露 100ml，NT$3,900。（圖／LA MER）

Dior 迪奧 逆時能量奇肌露

另一位入榜的精華水則是它！2022年全新上市的「DIOR逆時能量奇肌露」蘊含75%高濃度「喚妍草酵素萃取液」，再透過「10X10多重發酵技術」打造全新成分，能提供更豐富、更深入肌底的賦活能量，並偕同「雙重保濕玻尿酸」達到高速滲透力與超有感保濕力，網友分享：「是一款帶有淡雅花香的精華水、保濕滋潤度也很不錯，搭配雙膜法保養，肌膚更是會像喝飽水那樣無敵透亮。」

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲Dior 迪奧逆時能量奇肌露 150ml，NT$2,700。（圖／DIOR）

AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水

這次入榜的精華水也隱藏著開架好物唷！AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水以其親民價格、專櫃級保濕效果大受歡迎，添加維他命C肌亮玻尿酸，保濕+提亮一次搞定，是許多網友們一試成主顧，不斷回購的口碑品。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水 100ml，NT$750。（圖／AHC）

@cosme台灣2022年度「趨勢賞」-中性香水

LE LABO 癒創木10（東京）

香水不再是女性的專利！適合任何性別的中性香水也是2022年大勢，像是這次@cosme趨勢賞入榜的LE LABO癒創木10，也是小編的此生摯愛，香氣聞起來是非常舒服的木質調，中後段則帶有檀香、柴燒感，營造出一種溫暖舒適的氛圍，無論是日常上班或是當作睡香仕寢都很適合，一切都很完美，唯一小小缺點大概就是價格了。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲LE LABO 癒創木10（東京）50／100ml，NT$10,900／16,300。（圖／Le Labo）

Aesop 悟香水

喜歡中性香的香民們絕對不能錯過！Aesop 悟香水注入大量羅勒與岩蘭草之心調配，並散發出陣陣柑橘清香，帶出極具個性的清新香調，感覺一噴上身，彷彿漫步在陽光草坪，令人感到活力充沛、精神振奮。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

Aesop 悟香水 50ml，NT$3,500（圖／小紅書@W学姐）

diptyque 影中之水淡香水

這次獲得@cosme台灣「趨勢賞」-中性香水的還有它！diptyque影中之水淡香水，它是一款相當溫柔的柑橘調香水，不太具有侵略性，很適合秋冬微涼季節使用，也很推薦給平常不愛噴香水，卻又想散發自然香氣的人，「低調舒服不張揚」就是這款香水的最佳形容詞。

@cosme 台灣2022年度「綜合賞」TOP 3：KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

▲diptyque 影中之水淡香水 100ml，NT$4,250（圖／IG@lucillebeuzelin）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 台灣, @cosme, 小棕瓶, 靈芝水杏仁酸

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