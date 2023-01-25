理解3個心理學概念　幫你默默存大錢

▲觀察自己的消費習慣，才能有效的運用自己每月的薪資，並減少一些情緒化的不理性花費。（圖／unsplash、Pakutaso、pixabay，以下同）

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又迎來一個新年，從包紅包、聚餐、買彩券到犒賞自己，是不是有點錢到用時方恨少的感覺？每個月薪資有限，若再加上目前開支等於收入，幾乎是「月光族」的生活，不但心理負擔大，或許也會耽誤自己想做的事，想在新一年好好存錢，建議可以從花錢方法下手，巧妙利用3種心理學，讓你從現在好好存錢，未來計畫也能更穩健。

▲錢都不知不覺被花掉，就該檢視自己的花錢方式。

每個月賺的錢，扣掉基本開支，一定有些剩餘，但那些錢就是不知不覺地被消耗，主因就是我們的消費習慣，有時候無意識的消費，就會讓銀行存款或收入大量的被消耗，若檢視自己的花錢方法，大部分都不知道錢究竟花在哪，最好培養出3個小習慣或概念，可以幫你留住更多存款。

▲善用心理學方法，讓儲蓄愈來愈多。

機會成本

機會成本的意思就像是「現在你下了這個決定，所要放棄的成本」，假設有2個工作機會，你選擇了A工作，意同放棄了B工作，B工作就是你的機會成本，使用這樣的思維，再用消費的習慣帶入，就會有更多的理性思考，像是你花了2,000元做1小時的SPA，在花這筆錢之前，多想一下這2,000元還能換成什麼？或許可以買一個能收納的書櫃，讓家更整齊，生活空間就會更舒服等，這樣的思考會讓你在購物前多點理性思維。

制定雜費的總預算

許多人會把金錢的用途分類，像是跟家族聚餐時，就會覺得這些錢是「該花的」，應該要從「娛樂」或「雜費」等項目抽出計算，以減輕自己對於花費金錢的不安感，其實除了每月基本開支如房租、水電等這種一定要花的列出項目外，其他都應歸類在雜費（無論是什麼理由），然後訂出一個總預算來處理。

把花錢變得很麻煩

現在信用卡、手機支付等科技商品，把付錢的這件程序「往後推進」，讓你付錢付的很快，隔月收到帳單時還的很慢，雖然有些回饋很誘人，但最終都是增加消費而已，建議使用零存整付定存來強迫儲蓄，薪水入帳後就直接扣除一筆存款，再搭配上帳戶有錢才可刷卡的金融信用卡，雙管齊下擺脫月光族。