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Jennie、Rosé「愛鏡」台灣也買得到了！CLUB DESIGNER家居選物超好逛

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie和Rosé經常在IG上傳對鏡自拍，眼尖粉絲們會發現，有一面鏡子上頭印滿拿著口紅的手，多次出現在她們的照片中，因而讓這面來自義大利家居品牌Seletti的鏡子爆紅，以往若是想入手同款並不容易，但現在台灣就能買到了！由精品選貨店CLUB DESIGNER所開設的全新生活選物平台「CLUB CORNER」引入，其中還網羅了更多來自世界各地的質感家居。

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲Jennie和Rosé都曾將Seletti的鏡子曝光在個人IG上。（圖／翻攝自IG）

全新生活選物Online Shop「CLUB CORNER」專為注重居家空間、儀式感與生活品質的人打造，嚴選來自全球各地的生活風選物，囊括居家擺件、廚具用品、潮流小物、香氛⋯⋯搜羅了頗具名氣的數家小眾品牌，其中被BLACKPINK帶火的義大利潮流家居品牌Seletti，可說是最令人期待的選品。

Seletti專門販售生活家居雜貨，常會與不同的藝術家、設計師合作，以獨特前衛的風格著稱，每款居家用品都猶如藝術品，像Jennie、Rose私下收藏的手拿口紅圖案的鏡子，還有推出許多其他圖案，並運用於鏡子、桌椅、餐瓷上，現在於CLUB CORNER就能找到。

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲Seletti生活家居雜貨系列。（圖／品牌提供）

CLUB CORNER平台上選擇相當豐富，此外還包括了倫敦經典珍珠飾物品牌Completedworks、前衛的美國現代室內設計大師Jonathan Adler創立的同名家飾品牌等，且選品範疇跨足寵物領域，看準毛孩爸媽的消費潛力，獨家引進BOSS寵物系列。

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲Jonathan Adler謬思女神花器系列。（圖／品牌提供）

▲club corner。（圖／品牌提供）

▲BOSS寵物系列。（圖／品牌提供）

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲club corner生活選貨 。（圖／品牌提供）

▲為讓民眾能體驗這些居家選物的實體，這回特別於CLUB DESIGNER店面同步串連，在CLUB DESIGNER大安旗艦店及信義遠百A13專櫃，即日起至2／28日止推出CLUB CORNER期間限定的快閃實體店。（圖／品牌提供）

【更多快閃資訊】

龐克時尚品牌Vivienne Westwood近日選在台北遠東SOGO復興館1樓戶外廣場設置「Star Wish City」快閃店活動，即日起開設至2023年1月2日，店內獨家引入「黑X粉」系列配件與手袋，以及經典配飾系列，和本季主打包款。

▲Vivienne Westwood。（圖／品牌提供）

▲Vivienne Westwood「Star Wish City」快閃店即日起開設至2023年1月2日。（品牌提供）

近日英倫鞋履品牌Dr. Martens祭出「歲末特賣」優惠，即日起至2023年1月3日，於3間指定門市忠孝旗艦店、西門概念店、台中概念店展開， 全館商品滿1千元折1百元，不只提供限量20雙的排隊商品，「1460八孔馬汀靴」從原價NT$6,480降至NT$2,500，另外也有多雙特價鞋款，一年一度的優惠必須把握。

▲馬汀 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens祭出歲末特賣優惠。（圖／品牌提供）

►Vivienne Westwood爆款土星項鍊必敗！　限定「黑X粉」系列只有這裡有

關鍵字：

CLUB CORNER, CLUB DESIGNER, Jennie, Rosé, 居家, 生活選貨, 家居

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