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最難忘記初戀的5大星座！金牛牢記當初美好，甚至作為未來理想型標準

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▲▼最難忘記初戀的5星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

初戀對不少人來說都是一段心中難以忘懷的回憶，有人是對當初的對象記憶深刻，有些人則是懷念當時純粹的美好和感情。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開「最難忘記初戀」的5個星座，金牛甚至會以初戀時的美好作為未來理想型的標準。

▲▼最難忘記初戀的5星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 5：天秤座

純粹的心情對天秤座來說是很難忘的，他們曾經也有為了愛情不顧一切、內心毫無搖擺的時候，所以天秤難忘初戀的原因，其實是懷念當初那個為愛一無反顧的自己。

Top 4：金牛座

金牛座會將初戀時感受到的美好感覺儲藏在記憶裡，甚至會將這份美好感覺化為他們未來理想型的標準，而且金牛的美好偏向物理性方向，像是肌膚摸起來的觸感等。

▲▼最難忘記初戀的5星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：巨蟹座

曾經受到的感動會讓巨蟹座念念不忘，尤其若初戀曾讓他們感到很安心、很安全，在他們脆弱的時候照顧好他們，這樣的戀愛記憶就會成為巨蟹成長過程中的重要角色。

Top 2：雙魚座

對雙魚座來說，即使是最後撕破臉分得不愉快的初戀，也都是刻骨銘心的。雙魚的人生可以說就是一齣很戲劇性的戲劇，即使初戀談得轟轟烈烈，或是最後鬧得不歡而散，初戀依舊會是讓他們難以忘懷的存在。

▲▼最難忘記初戀的5星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：牡羊座

要讓牡羊座承認他們忘不了初戀不容易，但他們的心中一定會有一個特別位置是留給初戀的，將這個曾經讓他們刻骨銘心的對象深埋在心裡。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 初戀, 牡羊, 雙魚, 巨蟹, 金牛, 天秤

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