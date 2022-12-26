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adidas X Gucci還沒完！坤達、林思宇搶先曝光聯名第二彈　GG手袋新升級

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記者王則絲／台北報導

adidas X Gucci系列是今年精品圈話題度最高的聯名合作之一，正當大家覺得此番合作應已落幕時，官方驚喜公開全新一波adidas X Gucci冬季聯名系列，本次以「冬季滑雪」為靈感，展現冬季運動的魅力。運動節目明星坤達與林思宇這回搶先穿上了adidas X Gucci聯名第二彈，融合雙方經典元素的運動外套、針織衫，以及將經典GG印花放大、加入漸層設計的新升級手袋。

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas X Gucci推出第二彈冬季聯名系列。（圖／品牌提供）

adidas X Gucci今年冬季再度聯名，以「冬季滑雪」為靈感，展現冬季運動與山野戶外的迷人魅力，品項囊括滑雪套裝、裝備、針織衫⋯⋯當然還有最不能少的羽絨衣，設計特色延續先前的合作，將雙方的經典元素互相結合，並運用大膽色調，呈現於80、90年代風格的復古服飾上。

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲坤達、林思宇搶先曝光adidas X Gucci第二波單品造型，以及漸層雙Logo印花的新手袋系列。（圖／品牌提供）

坤達和林思宇搶先穿上了本次的新系列，坤達先是穿上佈滿雙品牌Logo印花的保齡球衫套裝，外罩藍紫色運動外套，兩側分別飾有adidas的三條線與Gucci經典的綠紅綠織帶；林思宇身上的粉、綠、白交織針織套裝，則有織帶滾邊裝飾，手拎竹節手提包上，於放大的GG印花中加入了三葉草圖案，並融入漂亮的漸層色調。

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲坤達、林思宇共演繹三套adidas X Gucci新造型。（圖／品牌提供）

下一套，林思宇嘗試了小性感的下身失蹤風格，坤達的棕色Logo套裝中，則是以身前的亮面尼龍羽絨背心為亮點，飾有標誌性三條線和織帶的設計，穿起來非常帥氣，較為街頭感的氛圍；最後坤達演繹搶眼的印花運動套裝，透過天鵝絨材質帶來濃烈的復古韻味，林思宇的長裙造型顯得俏皮，並帶有些學院風格。

▲adidas X Gucci冬季聯名 。（圖／品牌提供）

▲坤達、林思宇共演繹三套adidas X Gucci新造型。（圖／品牌提供）

近期精品圈受矚目的聯名還有LOUIS VUITTON與草間彌生的新作，繼2012年LV首度與草間彌生合作後，今年5月LV在聖地牙哥發表的2023早春系列中，再次出現了彩色圓點的系列，曝光雙方睽違十年將再度合作的消息，緊接著全球各地的名人都陸續背上「LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA」聯名系列，而該系列的發售時間預計將在明年一月。

▲LV。（圖／翻攝LV）

▲LV。（圖／翻攝LV）

▲LV x YAYOI KUSAMA最新聯名系列。（圖／翻攝LV）

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關鍵字：

gucci, adidas, adidas X Gucci, 聯名, 坤達, 林思宇

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