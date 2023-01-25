fb ig video ETtoday search mobile

從喜好咖啡透露真實性格　拿鐵有選擇困難、摩卡有花心傾向

>

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲你喜歡喝咖啡嗎？說不定你的喜好跟個性有關。（圖／PEXELS）

編輯／借借

咖啡是世界上最多人品嚐的飲品之一，但其實選擇咖啡的種類，多少也透露出個人的個性，曾寫過《What's Your Food Sign?》一書的美國腦神經醫生Alan Hirsch，曾進行過一項關於咖啡的研究，透過與大量的受訪者對談，從中發現每個人對咖啡的偏好與性格有某種程度上的關係。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲對咖啡口味的偏好，其實反應出性格。

黑咖啡
偏好黑咖啡的人，崇尚極簡的生活方式，性格上相對直率不做作，但有時候難免會給人喜怒無常的印象，甚至有性格較自私的傾向。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

拿鐵
喜歡喝拿鐵的人，性格溫和，生活純樸簡單，愛交新朋友，內心世界保有純真的一面。不過，有時有些神經質與敏感，並患有選擇困難症，無法快速下定決心。

卡布奇諾
個性熱情，性格樂觀，會主動關心身旁的人事物，雖然會給人暖心的感覺，但有時也許會操煩過頭，讓身邊的人覺得控制慾太強，導致旁人壓力很大。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

濃縮咖啡
通常偏好濃縮的人，做事快狠準，有主見有毅力，具有優秀領導才能，擅於帶領大船啟航，而且清楚了解自己的喜好，不會隨波逐流。

摩卡
喜歡摩卡的人，受不了甜蜜巧克力的誘惑，性格外向奔放，積極主動，對事情都有一套自己的見解，但也由於在理性與感性之間，常常選擇感性，受心中浪漫因子影響，因此有花心的傾向。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

咖啡, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望 望遠鏡看出去是什麼東西？一道題測出你的「雙重人格指數」！ 超準心測選「上司兩個字給你的印象」　找出改變人生的貴人類型 「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面