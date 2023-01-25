從喜好咖啡透露真實性格　拿鐵有選擇困難、摩卡有花心傾向

▲你喜歡喝咖啡嗎？說不定你的喜好跟個性有關。（圖／PEXELS）



編輯／借借

咖啡是世界上最多人品嚐的飲品之一，但其實選擇咖啡的種類，多少也透露出個人的個性，曾寫過《What's Your Food Sign?》一書的美國腦神經醫生Alan Hirsch，曾進行過一項關於咖啡的研究，透過與大量的受訪者對談，從中發現每個人對咖啡的偏好與性格有某種程度上的關係。

▲對咖啡口味的偏好，其實反應出性格。

黑咖啡

偏好黑咖啡的人，崇尚極簡的生活方式，性格上相對直率不做作，但有時候難免會給人喜怒無常的印象，甚至有性格較自私的傾向。

拿鐵

喜歡喝拿鐵的人，性格溫和，生活純樸簡單，愛交新朋友，內心世界保有純真的一面。不過，有時有些神經質與敏感，並患有選擇困難症，無法快速下定決心。

卡布奇諾

個性熱情，性格樂觀，會主動關心身旁的人事物，雖然會給人暖心的感覺，但有時也許會操煩過頭，讓身邊的人覺得控制慾太強，導致旁人壓力很大。

濃縮咖啡

通常偏好濃縮的人，做事快狠準，有主見有毅力，具有優秀領導才能，擅於帶領大船啟航，而且清楚了解自己的喜好，不會隨波逐流。

摩卡

喜歡摩卡的人，受不了甜蜜巧克力的誘惑，性格外向奔放，積極主動，對事情都有一套自己的見解，但也由於在理性與感性之間，常常選擇感性，受心中浪漫因子影響，因此有花心的傾向。