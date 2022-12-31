「鬆開緊握的手，世界就會把更多東西放進來」　6大療癒金句給迷失的你

文／Workworks職場人

繼上回編輯分享的《大熊貓與小小龍的相伴旅程》，作者James Norbury又再度推出系列續作囉！（狂賀）。全新作品描述了大熊貓與小小龍來到了一座古寺，並以此處為家。在有美景陪伴、一切看似美好的現狀下，小小龍卻倍感失落。這次編輯也要來和職場人們分享「《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步》中的6大療癒金句」，就讓這本書來陪伴你度過這個寒冬吧。

1.如果免不了要迷路，我很慶幸是跟你一起。

第1句療癒金句為「如果免不了要迷路，我很慶幸是跟你一起。」若是在迷失的日子中，多了一個人陪伴或是和另一個人一起重新找回方向，是否也能對那段焦躁不安的回憶改觀呢？

2.它待過哪裡，決定不了它將去向何方。

第2句療癒金句為「它待過哪裡，決定不了它將去向何方。」如同大熊貓所說，每個人都像是一塊漂浮不定的木筏。以職場為例，或許你一直以來都從事某個行業的工作，如今有了轉行的想法，卻感到非常不安。這時這句話就能成為鼓勵你的起點，不要限制了自己的可能性。

3.我感覺自己愈是鬆開緊握的手，世界就愈會把更多東西放進來。

第3句療癒金句「我感覺自己愈是鬆開緊握的手，世界就愈會把更多東西放進來。」就如同「強摘的果實不會甜」的這句話，當小小龍對失去朋友、家、茶組...等感到悲傷時，卻也同時發覺適時的放手，你將獲得更多意想不到的事物。

4.恐懼，不會讓你獲得不死之身，但它倒是有辦法讓你雖生猶死。

「恐懼，不會讓你獲得不死之身，但它倒是有辦法讓你雖生猶死。」是編輯想分享的第4句療癒金句，就像大熊貓說：「怕是正常的，但偶爾我們都得硬著頭皮前進。」害怕和緊張代表著你對事情的期望及看重，所以儘管擁抱這份害怕吧！

5.你需要的一切都在你身上了。

「我們不能這樣大包小包地過河。」大熊貓搖搖頭，「但我不能沒有這些東西，」小小龍說著。職場人們是否也像小小龍一樣，捨不得放下呢？第5句療癒金句是「你需要的一切都在你身上了。」其實有很多你需要的、想要的，都已經在自己身上了，只是沒有發覺而已喔。

6.經驗告訴我沒什麼好怕。

第6句療癒金句為「經驗告訴我沒什麼好怕。」透過大熊貓和小小龍之間的對話，反應出藉著反覆的練習，就能將事物發展到極致；經驗的累積，也能讓人更了解事情的處理方法。一次次的失敗，並非是要打壓你的信心，而是要讓你擁有勇氣，去面對事情下一次的發生！



在《在迷失的日子裡，走一步也勝過原地踏步：大熊貓與小小龍的相伴旅程2》中，作者深刻地討論了「改變」與「接納」，以及陪伴中找到前行的「勇氣」。他也將一段有起有落的旅程透過圖文分享給大家，希望職場人們不只能感受到前所未有的共鳴，更能藉著它給予的勇氣邁出第一步喔！

source：時報出版

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