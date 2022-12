女明星愛用護手霜推薦！Jisoo同款一抹散發仙女氣息、秦嵐這款500有找

文/美人圈

天氣轉涼,包包裡是時候準備一條護手霜啦!注重保養細節的女星們當然也不例外,以下精選多款女明星愛用護手霜,每一款都是包裝質感與保濕度兼具,快來一起跟著BLACKPINK Jisoo、朴敏英、志玲姊姊Get同款吧!

女星愛用護手霜推薦

BLACKPINK Jisoo:DIOR MISS DIOR 玫瑰護手霜

作為Dior時尚和美容全球大使的Jisoo,最愛的護手霜正是MISS DIOR 玫瑰護手霜,不只是因為代言才愛用,Jisoo先前在幕後花絮也被直擊正在使用這條護手霜,可見台上台下都是真愛呀!它的質地是偏豐潤型,但抹開來又不會有黏膩感,注入玫瑰精萃能深層潤澤、使肌膚更加細緻柔滑,搭配那細緻高雅的玫瑰香氣,直接讓你散發仙女氣息。

▲DIOR MISS DIOR 玫瑰護手霜 50ml,NT$1,800。(圖/IG@sooyaaa__、DIOR)

朴敏英:香奈兒 時尚玉手霜

時髦度滿分的香奈兒時尚玉手霜,也是韓星朴敏英的最愛,先前曾在個人Youtube頻道中分享,自己會隨身攜帶且最愛用的正是這款護手霜,超可愛的蛋型外觀,一推出就讓人愛不釋手,注入五月玫瑰花蠟及香根約尾萃取精華,能帶來舒適滋潤度,經典花香更是療癒至極。

▲香奈兒 時尚玉手霜,NT$1,930。(圖/IG@rachel_mypark、小紅書@胡小)

▲朴敏英在Youtube頻道分享愛用保養品。(圖/YT@그냥, 박민영 Just Parkminyoung)

泫雅:Aesop 賦活芳香護手霜

潮流指標泫雅,每次用什麼、穿什麼都會引爆話題,而她私下最愛的護手霜就是Aesop賦活芳香護手霜,由迷迭香葉、柑橘、大西洋雪松等成分構成的草本香氣,清新又自然,加上那簡約文青感包裝,拿出來補擦也是100分的時髦好看。

▲Aesop 賦活芳香護手霜 75ml,NT$900。(圖/IG@hyunah_aa、Aesop)

Twice Sana:ORIBE 蔚藍海岸護手霜

歐美名人最愛的美髮品牌「ORIBE」其實也有推出護手霜!還默默地圈粉Twice Sana,先前分享What is in my bag時就曾拿出ORIBE 蔚藍海岸護手霜,她提到:「非常喜歡護手霜的香氣,睡前和出門前都會各擦一次。」不僅能讓手散發迷人香氣,乳木果油成分更是滋潤度滿分。

▲ORIBE 蔚藍海岸護手霜 100ml,約NT$1,560。(圖/IG@m.by__sana、ORBIE)

林志玲:歐舒丹 乳油木護手霜

志玲姊姊的舉手投足就像仙女一般氣質滿滿,偏乾肌的她對於手部保養也下足功夫,之前上節目《真相吧!花花萬物》曾公開她的購物車裡全都是滿滿的歐舒丹護手霜,從最經典的乳油木、櫻花到馬鞭草通通有,說是歐舒丹狂粉等級也不為過!歐舒丹的護手霜質地偏奶霜感,蘊含20%的乳油木果油與多種天然保濕因子,非常好吸收不黏膩,療癒的寶寶香更是讓人一聞就上癮,一整天都擁有好心情。

▲歐舒丹 乳油木護手霜 150ml,NT$1,150。(圖/林志玲 IG、歐舒丹)

秦嵐:澳洲Du'It 女神緊急手膜護手霜

明星同款百元價!秦嵐前陣子在微博分享這款澳洲Du'It 女神緊急手膜護手霜,立刻在社群上引爆討論,蘊含四胜肽、菸鹼醯胺、甜杏仁油成分天然不刺激,5天內就可以快速修復手部粗糙和乾裂,還給我們纖纖玉手。

▲澳洲Du’It 女神緊急手膜護手霜 30g,NT$449。(圖/Du’It、微博@秦嵐)

