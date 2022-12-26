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女明星愛用護手霜推薦！Jisoo同款一抹散發仙女氣息、秦嵐這款500有找

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文／美人圈

天氣轉涼，包包裡是時候準備一條護手霜啦！注重保養細節的女星們當然也不例外，以下精選多款女明星愛用護手霜，每一款都是包裝質感與保濕度兼具，快來一起跟著BLACKPINK Jisoo、朴敏英、志玲姊姊Get同款吧！

女星愛用護手霜推薦

BLACKPINK Jisoo：DIOR MISS DIOR 玫瑰護手霜 

作為Dior時尚和美容全球大使的Jisoo，最愛的護手霜正是MISS DIOR 玫瑰護手霜，不只是因為代言才愛用，Jisoo先前在幕後花絮也被直擊正在使用這條護手霜，可見台上台下都是真愛呀！它的質地是偏豐潤型，但抹開來又不會有黏膩感，注入玫瑰精萃能深層潤澤、使肌膚更加細緻柔滑，搭配那細緻高雅的玫瑰香氣，直接讓你散發仙女氣息。

女明星愛用護手霜推薦！Jisoo、朴敏英同款人氣爆棚，這款林志玲愛到狂囤貨

▲DIOR MISS DIOR 玫瑰護手霜 50ml，NT$1,800。（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

朴敏英：香奈兒 時尚玉手霜

時髦度滿分的香奈兒時尚玉手霜，也是韓星朴敏英的最愛，先前曾在個人Youtube頻道中分享，自己會隨身攜帶且最愛用的正是這款護手霜，超可愛的蛋型外觀，一推出就讓人愛不釋手，注入五月玫瑰花蠟及香根約尾萃取精華，能帶來舒適滋潤度，經典花香更是療癒至極。

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▲香奈兒 時尚玉手霜，NT$1,930。（圖／IG@rachel_mypark、小紅書@胡小）

女明星愛用護手霜推薦>>

▲朴敏英在Youtube頻道分享愛用保養品。（圖／YT@그냥, 박민영 Just Parkminyoung）

泫雅：Aesop ﻿賦活芳香護手霜 

潮流指標泫雅，每次用什麼、穿什麼都會引爆話題，而她私下最愛的護手霜就是Aesop賦活芳香護手霜，由迷迭香葉、柑橘、大西洋雪松等成分構成的草本香氣，清新又自然，加上那簡約文青感包裝，拿出來補擦也是100分的時髦好看。

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▲Aesop ﻿賦活芳香護手霜 75ml，NT$900。（圖／IG@hyunah_aa、Aesop）

Twice Sana：ORIBE 蔚藍海岸護手霜 

歐美名人最愛的美髮品牌「ORIBE」其實也有推出護手霜！還默默地圈粉Twice Sana，先前分享What is in my bag時就曾拿出ORIBE 蔚藍海岸護手霜，她提到：「非常喜歡護手霜的香氣，睡前和出門前都會各擦一次。」不僅能讓手散發迷人香氣，乳木果油成分更是滋潤度滿分。

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▲ORIBE 蔚藍海岸護手霜 100ml，約NT$1,560。（圖／IG@m.by__sana、ORBIE）

林志玲：歐舒丹 乳油木護手霜

志玲姊姊的舉手投足就像仙女一般氣質滿滿，偏乾肌的她對於手部保養也下足功夫，之前上節目《真相吧！花花萬物》曾公開她的購物車裡全都是滿滿的歐舒丹護手霜，從最經典的乳油木、櫻花到馬鞭草通通有，說是歐舒丹狂粉等級也不為過！歐舒丹的護手霜質地偏奶霜感，蘊含20%的乳油木果油與多種天然保濕因子，非常好吸收不黏膩，療癒的寶寶香更是讓人一聞就上癮，一整天都擁有好心情。

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▲歐舒丹 乳油木護手霜 150ml，NT$1,150。（圖／林志玲 IG、歐舒丹）

秦嵐：澳洲Du'It  女神緊急手膜護手霜 

明星同款百元價！秦嵐前陣子在微博分享這款澳洲Du'It  女神緊急手膜護手霜，立刻在社群上引爆討論，蘊含四胜肽、菸鹼醯胺、甜杏仁油成分天然不刺激，5天內就可以快速修復手部粗糙和乾裂，還給我們纖纖玉手。

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▲澳洲Du’It  女神緊急手膜護手霜 30g，NT$449。（圖／Du’It、微博@秦嵐）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 保養, 護手霜

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