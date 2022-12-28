新手必學的眉毛畫法！自然原生感修飾五官臉型，「眼下線」是重點

文／美人圈

畫完妝發現眉毛怪怪的？眉眼妝容好像很難協調？化妝師指出，眉型其實應該根據眼型去畫，眉眼位置及眉眼走向都是影響眉毛畫法的關鍵！眉毛更要與眼妝互相搭配、整個眼妝的走向才會更平衡，同時修飾眼型及五官輪廓。今天帶來新手眉型攻略，一起看看怎麼畫出修飾感眉型！

眉眼定位化妝技巧

很多人化妝眉毛、眼妝各畫各的，沒有一體感、整體看起來就很突兀，像是眉毛畫一字眉、眼影暈染太高，就會有眉壓眼的問題，讓眼神看起來太銳利，正確的眉眼妝容技巧就是相互協調，也就是說眉毛與整個眼妝的走向要是協調、平均的，這樣才是最具修飾效果的眉眼妝容。

▲正確的眉眼妝容技巧要相互協調。（圖／IG@haroni_kim）

眉眼妝容怎麼互相搭配？其實可以根據眼型為基準，具體來說眼型的下緣應該要與眉毛下緣走向及形狀類似，整個眉眼妝容才會比較和諧，那麼怎麼找出最修飾的眉形線條呢？一起看看三點眉眼定位技巧！

▲新手眉型攻略。（圖／IG@romandyou，下同）

新手眉型攻略

先找出下眼瞼曲線

首先，可以正面平視鏡頭觀察眼型，特別的是可以先畫好眼妝再找到下眼瞼曲線，因為畫好的臥蠶其實也是眼型的一部分，所以在整個臥蠶下方先標記幾個位置、之後再連成一條曲線，這就是整個眼型的走向。

將下眼瞼曲線翻轉到眉毛上

接著就是重點，將下眼瞼曲線翻轉到眉毛上，這邊特別注意，翻轉不是說一定要對到完全一致，就是兩條線盡可能平均、走向一致即可，這時候也可以觀察一下你的眉型，是不是都修的太平、缺少弧度？眉眼形狀平均的話，整體會像是杏仁型，不會有太突出的角度，眉型也是自然柔和。

順著定位點畫出眉型

畫出眉型參考線後，接著可以先用眉筆標出眉頭、眉中及眉尾的定位點，再根據線條及定位點慢慢填補眉毛空隙、畫出眉型。

用這樣的方式畫出的眉型基本上會與眼型相當和諧、起到互相修飾的效果，另外也不會失手把眉毛畫成太平眉、或是眉峰過高太銳利，這樣眉眼相互搭配的妝容不僅修飾度高、還可以有矯正眼型的效果，下次化妝時也試試看吧！

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