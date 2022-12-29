2023熱門抗老成分一篇搞懂　網激推5款「抗老精華」超有感

文／美人圈

抗老是女人保養的終生課題，也因此抗老精華一直是最多人願意大筆投資的保養品項，但市面上的抗老保養品百百種，到底該如何挑選呢？今天就深度解析6大熱門抗老成分，一起來認識它們各有什麼不同功效，同場加映PTT、Dcard人氣抗老精華推薦，只要讀懂這篇，即可輕鬆找到命定抗老精華，讓你在抗老這場田徑賽永遠當領頭羊！

2023熱門抗老成分

A醇：適合想改善毛孔粗大、皺紋的油性、中性膚質

說到近期最紅抗老成分絕對就是A醇啦！它是維生素A的其中一種衍生物，大家可以把它想像成是肌膚的品管師，可以進入肌膚深層轉化為A酸，把老廢角質汰換掉，進而達到抗皺撫紋、緊緻毛孔等功效，同時A醇也是第一個被美國FDA認可的抗老成分，加上比起A酸更溫和不刺激的特性，種種原因讓A醇開始聲名大噪。

▲A醇是近期最紅的抗老成分。（圖／IG@laneige_kr）

補骨脂酚：適合想改善毛孔粗大、皺紋的敏感性、乾性膚質

補骨脂酚則是一種天然植物性萃取成分，同樣可以幫助減緩細紋、皺紋、暗沉蠟黃問題，能作為A醇（Retinol）的替代成分，因此又有植物性類A醇的別稱，極致溫和的特性就連敏感肌也能安心使用，小編也很建議大家可以挑選含補骨脂酚的精華類型產品，將其加入防曬、乳霜內更能進行調和式保養，全方位提升保養功效，一瓶多用CP值最高。

▲補骨脂酚則是一種天然植物性萃取成分。（圖／IG@fflow_official，下同）

維他命C：適合想淡斑、改善膚色不均的任何膚質

「維他命C」可說是抗老保養界的長青樹！20多年前的一篇杜克大學研究就指出，左旋C可以減低UVB傷害，預防斑點生成、痘疤色素沉澱還有抗老化功效，自此維他命C保養品熱潮席捲全世界時至今日，不過維他命C雖然功效強大，卻因為怕光、怕高溫的特性保存十分不容易，所以建議大家挑選維他命C抗老精華時，可以盡量挑選密封式或是不透光玻璃瓶身，才能確保成分活性。

神經醯胺：適合想加強保濕修護的任何膚質

如果你是長年缺水的沙漠乾肌，絕對值得入手一瓶神經醯胺精華！神經醯胺（Ceramide） 又被稱為「賽洛美或分子酊、分子釘」，其實是皮膚的角質層細胞與細胞之間所組成的高濃度脂質分子，具有天然保濕因子，可以幫助肌膚鎖水、建立肌膚穩定的屏障功能，在保濕、修護、抗老環節都扮演很重要的角色。

▲乾肌最適合神經醯胺精華。（圖／IG@ahc.official）

植萃：適合想短時間、專攻特定老化問題的人

植萃保養可以說是市面上最主流的抗老成分之一，舉凡常見的玫瑰果、蠟菊、薰衣草、薄荷都屬於植萃的範疇，從植物中所萃取出來的相關成份，因為含有獨特的活性成份，所以抗老保養效果相當顯著，每種植萃各有專門的用途，像是如果有乾燥、脫皮等困擾的族群，就很適合選購玫瑰果油、蠟菊相關保養品；如果是易出油膚質，則可挑選含茶樹以及薄荷的植萃抗老保養品。

▲植萃保養是市面上最主流的抗老成分之一。（圖／克蘭詩）

胜肽：適合想淡化細紋、抗皺緊緻的任何膚質

有在關注抗老保養的美人們，相信都對「胜肽」這個成分不陌生，它是由胺基酸分子所組合的肌膚天然成分，不同鏈長與胺基酸所組成的胜肽特性也會有所差，所以才會聽到二胜肽、三胜肽這些不同名詞，他們也各有不同抗老功效。

二胜肽－肌肽（Carnosine）：抗氧化、延緩細胞老化

三胜肽（tripeptide）：增加膠原蛋白及細胞間質的玻尿酸合成、緊實抗皺

四胜肽（Acetyl Tetrapeptide5）：淡化撫平表情紋、去除眼部浮腫

五胜肽（Matrixyl）：促進膠原蛋白，彈力纖維和透明質酸增生

六胜肽（Argireline）：撫平動態紋、靜態紋和細紋、淡化眼周皺紋效果尤其明顯

九胜肽（Nonapeptide）：降低黑色素生成機會、美白常見成分

▲胜肽成分各有不同抗老功效。（圖／IG@ahc.official）

PTT、Dcard人氣抗老精華推薦

雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露

雅詩蘭黛最受歡迎的「小棕瓶」誕生至今，已歷經五次更新啦！蘊含專利成分「極效修護三胜肽-32」能大幅提升肌膚修護效果，質地偏濃稠，但一推勻又能進化成極易吸收的輕盈水感，針對保濕、透亮、緊實、細緻毛孔、撫紋、平滑、改善瑕疵各種抗老問題都很有感，是一款表現相當全方位的抗老精華。

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 50ml，NT$4,200。（圖／雅詩蘭黛）

PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳

一瓶就結合三大明星抗老成分A醇、補骨脂酚及胜肽，透過抗老黃金比例，可以一次搞定肌膚多重老化問題，讓肌膚更細緻、平滑、毛孔緊緻，網友大讚：「長期使用後，肌膚變得很水嫩，以往臉蛋摸起來有些小小的顆粒感逐漸消失，輕輕用手指按壓臉頰，覺得變得頗有彈性，肌膚似乎較青春緊緻了！真的超有感！」

▲PAULA'S CHOICE 寶拉珍選 0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳 30ml，NT$1,780。（圖／PAULA'S CHOICE 寶拉珍選）

KIEHL'S契爾氏 A醇全能新生抗痕精華

獲得PTT、Dcard網友一致好評！KIEHL'S契爾氏貼心為肌膚調配出最精準配方的「專利A醇」，能有效深層撫平紋路、緊緻毛孔、提升肌膚緊實度，還內含神經醯胺與超級胜肽層層包覆精純A醇，可提升肌膚對精純A醇耐受度以及加強肌膚屏障，同時鎮定保濕，且無添加香料，就連敏弱肌膚也能安心使用。

▲KIEHL'S契爾氏 A醇全能新生抗痕精華 30／50ml，NT$2,200／3,080。（圖／KIEHL'S契爾氏）

DR.WU 2％神經醯胺保濕精華

沙漠荒肌救星來了！DR.WU 「2%神經醯胺保濕精華」採用日製滲透型神經醯胺，比一般型高出2倍滲透力，能夠深層潤澤補水，加上獨特細密鎖水網精華科技，可以有效封存成分活性，由內而外全面強化肌膚保水屏障，網友實測心得：「玻璃滴管的設計使用很方便，舒緩泛紅、提升保濕度超有感，肌膚變得啵亮，絕對會再回購！」

▲DR.WU 2%神經醯胺保濕精華15ml，NT$900。（圖／DR.WU）

CLINIQUE 倩碧 鮮萃瞬效安瓶高純度維他命C 10%

這款也是許多保養控的心頭好！10%維他命C封存在防光的瓶身內，輕輕一壓立即啟動獨特設計的booster，釋放10%的高純度維他命C，可以當作精華單獨使用，也可以滴1~2滴與最愛的乳霜產品混和使用，加倍美白提亮及提升肌膚修護力。

▲CLINIQUE 倩碧 鮮萃瞬效安瓶高純度維他命C 10% 8.5ml*4，NT$3,400。（圖／CLINIQUE 倩碧）

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