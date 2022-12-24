fb ig video ETtoday search mobile

「底妝霸主」改行烤舒芙蕾粉撲1.5cm有夠厚！山櫻美妝蛋網友搶到缺貨

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末派對聚會多，不想讓人覺得氣色暗沉、狀態很差，妝容當然是不能缺少的細節，想要讓自己煥然一新，除了眼影、唇妝色彩搭配得宜，底妝更是遮蓋瑕疵至關重要的元素，想要擁有服貼完美的的膚況，美妝蛋是能增加底妝服貼度的好物，以下就盤點幾款厲害的單品，工欲善其事，必先利其器，有好的工具才能成就精緻妝容。

＃點胭脂 台灣山櫻美妝蛋，售價200元

▲美妝蛋,海綿,粉撲,點胭脂,媚比琳,A.M Fairyland,J-LIN,＃1028,1028,工具。（圖／品牌提供）

美妝工具品牌點胭脂以美妝蛋起家，結合台灣自然生態，一共推出多款不同形狀、材質的單品，其中，以山櫻為主題的暗紅色美妝蛋更是經典熱銷單品，一上市就立刻在討論區洗版，大受網友好評，被搶到缺貨，恰到好處的柔軟度跟大面積斜切面，可以更加服貼又快速的上妝，好用度完全不輸國外知名大牌，難怪粉絲都在瘋狂囤貨。

＃媚比琳 奶油QQ舒芙蕾粉撲

▲美妝蛋,海綿,粉撲,點胭脂,媚比琳,A.M Fairyland,J-LIN,＃1028,1028,工具。（圖／品牌提供）

▲美妝蛋,海綿,粉撲,點胭脂,媚比琳,A.M Fairyland,J-LIN,＃1028,1028,工具。（圖／品牌提供）

憑藉FIT ME反孔特霧底妝系列，攻佔開架粉底霸主地位的媚比琳，2023年更是烤了全新的奶油QQ舒芙蕾粉撲出爐，超可愛的微焦鬆餅設計，運用Q彈Rubycell材質製作，7.8cm的XL大尺寸，三隻手指頭也能輕鬆放入，1.5cm的蓬鬆厚度，讓上妝擁有果凍般的回彈力，只要購買臉部單品滿666元，就能直接獲得「QQ舒芙蕾粉撲限量組」，內含2個XL奶油氣墊粉撲、烤箱收納外盒及金屬奶油粉撲架，數量有限，送完為止。

＃A.M Fairyland X J-LIN 多功能完妝蛋，售價259元

▲美妝蛋,海綿,粉撲,點胭脂,媚比琳,A.M Fairyland,J-LIN,＃1028,1028,工具。（圖／品牌提供）

由台灣彩妝師Alice創辦的品牌A.M Fairyland與美妝工具銷量冠軍品牌J-LIN合作，推出全新鳶尾花紫色的多功能完妝蛋，絕美灰紫絕對是化妝台上最仙氣的存在，採用美國Du Pont非乳膠材質，適用任何肌膚，多面切角可以完美服貼臉部，乾濕兩用的設計，能夠創造霧面與光澤兩種不同妝效，CP值神高。

＃＃1028 美妝彈飛碟海綿，2入、售價129元

▲美妝蛋,海綿,粉撲,點胭脂,媚比琳,A.M Fairyland,J-LIN,＃1028,1028,工具。（圖／品牌提供）

1028全新推出的子品牌「＃1028」首波新品就以美妝工具為主，其中，美妝彈飛碟海綿將美妝蛋切出多個角度，能輕鬆應對鼻翼、兩頰、下巴、脖子等不同部位的上妝需求，想快速、想精緻通通一顆搞定，泡水更是會膨脹1.5倍，軟Q程度也更加倍，讓每一次彈拍瞬間都療癒。

關鍵字：

美妝蛋, 海綿, 粉撲, 點胭脂, 媚比琳, A.M Fairyland, J-LIN, ＃1028, 1028, 工具

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

心動警報！PAUL ＆ JOE貓咪唇膏秒殺荷包、植村秀亞洲特調色超顯白

心動警報！PAUL ＆ JOE貓咪唇膏秒殺荷包、植村秀亞洲特調色超顯白

宋慧喬學院裙裝藏法國皇家珠寶、「最美妃子」張嘉倪靈蛇上身更華貴 「夢幻製造機」YSL出絲緞淡粉紅氣墊　限量包裝1月就要被秒殺！ 選一頂毛帽竟可知你神經大條指數？超準心測快拿來考驗朋友 41歲阿嬌瘦回巔峰關鍵在這！隨身帶4支護唇膏好險包夠大 養成極簡生活的5個好習慣！電子產品也該定時清理，省錢又省力 CP值爆高的「神級美妝」！日本15年銷量冠軍化妝水、熱賣40座101的睫毛膏 皮膚科醫師揭洗澡5大誤區，難怪乾癢又長痘！第2超多人都中

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面