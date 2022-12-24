「底妝霸主」改行烤舒芙蕾粉撲1.5cm有夠厚！山櫻美妝蛋網友搶到缺貨

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末派對聚會多，不想讓人覺得氣色暗沉、狀態很差，妝容當然是不能缺少的細節，想要讓自己煥然一新，除了眼影、唇妝色彩搭配得宜，底妝更是遮蓋瑕疵至關重要的元素，想要擁有服貼完美的的膚況，美妝蛋是能增加底妝服貼度的好物，以下就盤點幾款厲害的單品，工欲善其事，必先利其器，有好的工具才能成就精緻妝容。

＃點胭脂 台灣山櫻美妝蛋，售價200元

美妝工具品牌點胭脂以美妝蛋起家，結合台灣自然生態，一共推出多款不同形狀、材質的單品，其中，以山櫻為主題的暗紅色美妝蛋更是經典熱銷單品，一上市就立刻在討論區洗版，大受網友好評，被搶到缺貨，恰到好處的柔軟度跟大面積斜切面，可以更加服貼又快速的上妝，好用度完全不輸國外知名大牌，難怪粉絲都在瘋狂囤貨。

＃媚比琳 奶油QQ舒芙蕾粉撲

憑藉FIT ME反孔特霧底妝系列，攻佔開架粉底霸主地位的媚比琳，2023年更是烤了全新的奶油QQ舒芙蕾粉撲出爐，超可愛的微焦鬆餅設計，運用Q彈Rubycell材質製作，7.8cm的XL大尺寸，三隻手指頭也能輕鬆放入，1.5cm的蓬鬆厚度，讓上妝擁有果凍般的回彈力，只要購買臉部單品滿666元，就能直接獲得「QQ舒芙蕾粉撲限量組」，內含2個XL奶油氣墊粉撲、烤箱收納外盒及金屬奶油粉撲架，數量有限，送完為止。

＃A.M Fairyland X J-LIN 多功能完妝蛋，售價259元

由台灣彩妝師Alice創辦的品牌A.M Fairyland與美妝工具銷量冠軍品牌J-LIN合作，推出全新鳶尾花紫色的多功能完妝蛋，絕美灰紫絕對是化妝台上最仙氣的存在，採用美國Du Pont非乳膠材質，適用任何肌膚，多面切角可以完美服貼臉部，乾濕兩用的設計，能夠創造霧面與光澤兩種不同妝效，CP值神高。

＃＃1028 美妝彈飛碟海綿，2入、售價129元

1028全新推出的子品牌「＃1028」首波新品就以美妝工具為主，其中，美妝彈飛碟海綿將美妝蛋切出多個角度，能輕鬆應對鼻翼、兩頰、下巴、脖子等不同部位的上妝需求，想快速、想精緻通通一顆搞定，泡水更是會膨脹1.5倍，軟Q程度也更加倍，讓每一次彈拍瞬間都療癒。