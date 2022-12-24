日本市佔第一、銷量突破1億的「神級卸妝油」沒用過別再說會長痘！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、dhc_official_jp IG

年末聚會派對眾多，完美「精妝」現身一定要，但各種防水彩妝上臉，沒有好好卸除可以說是保養也救不回爛臉，以下就盤點6款賣翻天的熱銷卸妝產品，一瓶就可以完全卸除臉部彩妝，絕對是玩到超累、回家只想睡的懶人救星，還沒擁有要趕快囤貨了。

＃FANCL MCO速淨卸妝油，售價830元

去旅行一定要掃貨的FANCL MCO速淨卸妝油，不僅是日本市佔第一，銷量更是突破1億瓶，在8月進行全面更新，已經夠好卸的精華豐盈質地，竟然還能再次進化，新添加熟成啤酒花精華，毛孔潔淨更提升，而且一碰到水就會秒速乳化，別再說卸妝油會長痘痘，那是因為妳還沒用過它！

＃DHC 深層卸妝油，售價890元

日本平均每8秒銷售一瓶、台灣累計銷售突破950萬瓶的人氣卸妝油，運用西班牙青綠鮮嫩橄欖手工摘採之後，壓榨萃取出精華油，細緻柔滑的質地，使用起來卻一點都不會覺得黏膩，卸妝也能同時按摩臉部肌膚，天然草本氣息，清潔也能好療癒。

＃植村秀 全能奇蹟金萃潔顏油，450ml、售價3650元

「卸妝油大師」植村秀針對不同膚況推出多款不同的卸妝油，其中，全能奇蹟金萃潔顏油是全系列熱銷NO.1的單品，同時也是最頂級卸妝油，裡面添加多種植物精油，還有人蔘萃取、金竹萃取、山茶花籽油等，養膚成分高達75%，肌膚當然越洗越透亮、越洗越潤澤。

＃醉象 小黃油卸妝霜，售價1200元

歐美現在最火紅的保養品牌醉象（DRUNK ELEPHANT）9月正式登陸台灣，旗下保養品以安全無毒的成分引領「純淨保養」潮流，其中，卸妝霜更是風靡好萊塢明星與電影化妝師的單品，宛如頂級艾許奶油質地，富含3種水果精萃和3種種子果油，一抹即融化於肌膚，同時能舒緩保養，一瓶多效。

＃肌研 毛穴對策極淨深層卸妝棉，售價219元

肌研針對台灣推出的限定卸妝單品，獨特卸淨配方搭配玻尿酸、雙重酵素成分，不添加香料、色素、酒精，大尺寸卸妝棉一片就可以卸除全臉彩妝，而且用完肌膚就像是剛洗完臉般淨透，超清爽，油性肌膚直接囤貨起來。

＃森美妍 瞬效保濕卸妝膏，115g、售價4980元

森美妍推出全新瞬效保濕卸妝膏，擁有植物潤膚油、薰衣草精油、艾草精油、維他命E等成分，不含皂鹼、香精、色料、矽油，敏感肌膚也可以使用，膏狀質地接觸到肌膚的瞬間，就輕鬆幻化成油脂，卸除彩妝輕鬆省力。