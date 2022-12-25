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單身活該的3大星座！TOP 1簡直戀愛絕緣體　靠想像談愛難怪對方會跑

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記者李薇／台北報導　圖／tvN

每個人總希望自己可以找到命定的另一半，但有些人卻總是搞錯方向或是難以跨出個性的門檻，尤其是NO.1的這個星座，簡直就是「戀愛絕緣體」，因為他們都在靠自己的想像分析對方，活在自己的小世界，當然難以接近。

▲星座,射手座,處女座,摩羯座,占卜,戀愛。（圖／tvN）

TOP 3：射手座

射手座是一個無法被拘束的星座，而且特別喜歡追著不愛自己的人跑，反而對於主動追求「倒貼」的人一點興趣都沒有，不過，如果你是那個被他追的人，突然有一天轉身擁抱他，他可能還會跑掉，想浪又想被寵愛、不能拘束又完全放不開，自我矛盾到不行，常常讓身邊的人都哭笑不得。

▲星座,射手座,處女座,摩羯座,占卜,戀愛。（圖／tvN）

TOP 2：處女座

想找到最適合、最完美的另一半，對處女座的人來說，簡直就像鐵一般的紀律，他們的人生規劃就是想達到這樣的目標，但往往不會主動追求，「敵不動，我不動」的戰術，即使對方已經主動表白心意，他們心裡也覺得對方不錯，但就是不願開金口，所以主動是處女座最難跨越的人生課題。

▲星座,射手座,處女座,摩羯座,占卜,戀愛。（圖／tvN）

TOP 1：摩羯座

基本上摩羯座就是「戀愛絕緣體」，對他們來說愛情不是人生必需品，本就可有可無的狀態下，即使真的喜歡一個人，也要在心裡分析個7749遍，直到對方身心俱疲、轉身離開，他們還會覺得，「啊！原來我們不合適」，一整個靠想像來戀愛的人，要走進他心裡相當困難。

關鍵字：

星座, 射手座, 處女座, 摩羯座, 占卜, 戀愛

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