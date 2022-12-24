台北6間餐廳跨年氣氛超級棒　101煙火、無敵夜景盡收眼底

圖、文／MENU美食誌

不想要頂著寒風刺骨人擠人跨年，找間擁有無敵美景又有美食相伴的餐廳準沒錯！

寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA 義式餐廳

松高路18號6樓

以義大利語「蝴蝶」命名，座落於信義區的寒舍艾麗酒店，擁有戶外空中花園，能飽覽台北101絕佳視野，不僅餐點精緻美味之外，用餐氣氛也超級棒！

▲寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA 義式餐廳。（圖／美食客Rainie倩提供）

莫爾頓牛排館 MORTON’S THE STEAKHOUSE微風信義

忠孝東路五段68號45樓

坐落台北微風信義45樓的莫爾頓牛排館，餐廳空間規劃上為長型設計，所有座位都面向台北101窗邊景觀，無礙的視野搭配美食，絕對是凌駕高空的視味覺雙饗宴！

▲莫爾頓牛排館。（圖／美食客Chan提供）

SAFFRON 46

松智路17號46樓

全台最高的印度料理，曾獲得米其林必比登推薦！Saffron46分有用餐區及Saffron46 bar，是全亞洲50大酒吧之一，調酒非常有水準。

▲SAFFRON 46。（圖／美食客伊伊提供）

MIRAWAN

松智路17號47樓

以食材與料理技巧展現視覺與感官饗宴，融合傳統與創新，詮釋出台灣風味的法式料理，每天供應四個時段的餐點，特別推薦下午茶。

▲MIRAWAN。（圖／美食客美食吃起來提供）

和牛47 WAGYU微風南山店

松仁路100號47樓

餐廳名稱取自日本47個都道府縣，融合燒肉、和牛壽司、懷石三大料理，以四季為名、當季食蔬入菜，並全程提供專人定烤式服務。

▲和牛47 WAGYU微風南山店。（圖／美食客魚魚小遊食提供）

WILDWOOD LIVE FIRE CUISINE

松壽路9號4樓

採用台南龍眼木燻烤和百萬烤爐，完美演繹原木燒烤，戶外空間擁有絕佳視野，將台北景致一覽無遺，視覺、嗅覺與味覺都有美好體驗。

▲WILDWOOD LIVE FIRE CUISINE。（圖／美食客Judy吃不飽提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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