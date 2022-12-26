乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥

▲營養師分享8種有助於肌膚養護的食物，能抗氧化、滋潤，有的還有助抗痘。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@thanks_kim

最近天氣冷颼颼，除了常手腳冰涼，你的肌膚是否也變得更乾燥，甚至脫屑、乾癢跟著來？除了使用更滋潤的保養品保濕、勤擦身體乳外，吃對食物也能幫助養護肌膚！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了對對皮膚有益的8種食物，尤其肌膚比較乾燥的人或是天氣寒冷時都很適合多吃。

＃南瓜籽、海鮮

南瓜子及牡蠣、鮮蝦等海鮮，含有豐富鋅，與皮膚修復有關，能幫助改善皮膚狀況。

＃黑巧克力（70%以上）



黑巧克含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害，但建議要選擇低糖的黑巧克力（70%以上），且適量攝取就好。

＃番茄



番茄富含茄紅素，可以幫助減少皮膚光害。

＃內臟類食物

內臟類食物富含維生素A，可避免皮膚乾燥，促進肌膚組織生長，有利於預防、改善痤瘡情況。

＃鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

＃奇異果



奇異果富含維生素C，與膠原蛋白合成有關、能幫助抗氧化，可避免肌膚角化，還能預防惡性貧血。

＃葵瓜子

維生素E，可幫助抗氧化、減少光害。

＃綠茶

綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

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