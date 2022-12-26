fb ig video ETtoday search mobile

乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥

>

 ▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師分享8種有助於肌膚養護的食物，能抗氧化、滋潤，有的還有助抗痘。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@thanks_kim

最近天氣冷颼颼，除了常手腳冰涼，你的肌膚是否也變得更乾燥，甚至脫屑、乾癢跟著來？除了使用更滋潤的保養品保濕、勤擦身體乳外，吃對食物也能幫助養護肌膚！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了對對皮膚有益的8種食物，尤其肌膚比較乾燥的人或是天氣寒冷時都很適合多吃。

▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃南瓜籽、海鮮

南瓜子及牡蠣、鮮蝦等海鮮，含有豐富鋅，與皮膚修復有關，能幫助改善皮膚狀況。

▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃黑巧克力（70%以上）

黑巧克含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害，但建議要選擇低糖的黑巧克力（70%以上），且適量攝取就好。

▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃番茄

番茄富含茄紅素，可以幫助減少皮膚光害。

＃內臟類食物

內臟類食物富含維生素A，可避免皮膚乾燥，促進肌膚組織生長，有利於預防、改善痤瘡情況。

▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

＃奇異果

奇異果富含維生素C，與膠原蛋白合成有關、能幫助抗氧化，可避免肌膚角化，還能預防惡性貧血。

＃葵瓜子

維生素E，可幫助抗氧化、減少光害。

▲▼營養師推薦8種美肌食物 。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃綠茶

綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

►營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵！　泡澡、泡腳真的有用

►營養師教「吃水煮餐減肥」正確3方法　吃錯瘦不了還會便秘、皮膚乾

►皮膚科醫師曝6種「抗痘食物」！　吃對助控油，還能抗老美白 

關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 乾燥, 脫屑, 飲食, 食物, 營養師, 建議

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥

乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好 2022十大話題精品包！BV卡帶包持續紅、第一名Chanel 22最難買 劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難 adidas X Gucci還沒完！坤達、林思宇搶先曝光聯名第二彈　GG手袋新升級 時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡 2023「精品小廢包」推薦！CHANEL粒紋小牛皮、FENDI粉紅絨毛時髦上鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面